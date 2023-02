El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, comparecía este viernes ante los medios de comunicación para hablar del próximo partido de su equipo, que le enfrentará este sábado (18.30 horas) al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. El mexicano confirmaba que Ludwig Augustinsson debutará para sustituir al sancionado Jaume Costa, su única baja para el encuentro, y confía en romper la racha negativa de las últimas jornadas a domicilio. Además, señalaba que el club ya ha iniciado lo contactos con su representante de cara a una posible ampliación de contrato, aunque él, de momento, prefiere mantenerse al margen: «Le he dicho que no me diga nada».

Aguirre asegura que después de la victoria de la semana pasada contra el Madrid ha estado «muy alerta» con la actirud de sus jugadores. «Es cierto que son tres puntos importantes, pero nos falta mucho. No quiero que el equipo se conforme con ganar a Madrid y luego se confíe. Llevamos tres derrotas seguidas fuera y eso lo tengo grabado a fuego. Si vamos con una actitud pasiva nos pueden bajar de donde estamos. Soy de pasar página pronto. La repercusión mediatica de estos días la entiendo, pero hay que pasar a otra cosa», apuntaba. «Trato de tener siempre un equlibrio emocional. No eres peor por perder contra el Cádiz ni el mejor por ganarle al Madrid», añadía. Sobre algunas de las imágenes polémicas que dejó el partido del pasado domingo en Son Moix, Aguirre es tajante: «Mi familia y mis asistentes tienen prohibido contarme lo que pasa fuera de mi ámbito, no puedo controlarlo». El técnico mallorquinista desvelaba que durante la semana algunos de sus jugadores, como Baba o Raíllo, han entrenado algún día a un ritmo inferior, pero anunciaba que «la enfemería está vacía» para viajar este mismo viernes a Sevilla y que le está dando vueltas a la composición de su línea defensiva, porque aunque recupera a Valjent y a Copete, tanto Gio como Nastasic cuajaron una gran actuación contra el Madrid. Además, afirma que el último zaguero en llegar, el internacional bosnio Dennis Hadzikadunic, ya está preparado para jugar cuando le necesite.