En los últimos tiempos se ha convertido en habitual que algún futbolista que sale del banquillo ingrese en el terreno de juego con anotaciones del cuerpo técnico para otro compañero. Cambios de sistema, instrucciones para presionar o alguna acción de estrategia a balón parado han podido cambiar partidos en estos pedazos de papel, pero también hay mensajes secretos que pueden ejercer una pequeña influencia en el estado anímico tal como le sucedió a Vedat Muriqi en los prolegómenos del partido disputado en Son Moix el pasado domingo entre el Real Mallorca y el Real Madrid.

El delantero kosovar se ha convertido en el gran ídolo de la afición por sus goles y sus prestaciones. Tanto su físico como su forma de jugar le convierten en un futbolista al que pocos quieren enfrentarse y que puede infundir respeto a la hora de acercarse a él. Muchos le temen, pero la pequeña Valeria dejó claro que su admiración y cariño estaba por encima de la imagen de tipo duro de este delantero de 194 centímetros. Tuvo la suerte de salir al césped de la mano del kosovar y no dudó en hacerle llegar su particular mensaje secreto. En este caso el papel que la joven aficionada le hizo llegar al ariete mallorqunista no contenía indicaciones de como superar los marcajes de Rüdiger o Nacho, pero sí un simpático dibujo de los dos.

Muriqi recibió el regalo con sorpresa mientras saltaba al terreno de juego del estadio de Son Moix y al verlo no pudo más que esbozar una gran sonrisa por el gesto de una niña que tal vez no cambió el partido, pero sí removió algo en el punta kosovar, que no dudo en guardarlo en la chaqueta de chándal que posteriormente le entregaría al utillero antes de posar para la foto oficial y ser uno de los hombres más destacados en el triunfo de los bermellones ante el Real Madrid.