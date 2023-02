La designación arbitral que enciende al mallorquinismo

Después de unos días marcados por el ruido alrededor de los cánticos racistas a Vinicius y las críticas al Real Mallorca por la actitud de jugadores de Raíllo y Maffeo con el brasileño, la designación arbitral para el partido que le enfrentará este domingo al Sevilla en el Sánchez Pizjuán ha generado revuelo entre los aficionados bermellones. La elección de Javier Iglesias Villanueva y de Mateu Lahoz en el VAR han encendido al mallorquinismo, que recuerda algunos de los polémicos episodios de ambos colegiados con su equipo.

⚖️ 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 I Equipos arbitrales decididos para la 21ª jornada en Primera División.



Los partidos del Mallorca con Iglesias Villanueva en el campo o en el VAR han dejado mal recuerdo para la afición isleña, que incluso recuerda la derrota de su equipo frente al Fuenlabrada en Segunda División en la temporada 2020-21. El colegiado gallego expulsó a dos futbolistas bermellones . También es de mal recuerdo la última experiencia en la sala de videoarbitraje, ya que fue el árbitro que anuló el tanto de Amath en el Reale Arena que habría supuesto el empate del equipo de Javier Aguirre. El retraso de más de un minuto en tomar la decisión por una presunta falta previa del delantero senegalés suscitaron una polémica que alarga la lista de errores del árbitro que regresa tras estar en la nevera por su clamoroso error en el duelo entre el Cádiz y el Elche. No en vano es el colegiado que más fallos acumula en lo que llevamos de temporada.

En el caso de Mateu Lahoz, que será el encargado de vigilar el partido entre el Sevilla y el Real Mallorca desde el VAR, son muchos los aficionados bermellones que recuerdan su frase a Enes Unal en el Coliseum Alfonso Pérez en el que le advertía que le debía una. «Estábamos hablando de la vida, dicho lo cual, actué mal por mi parte porque nunca sabes que esto se puede descontextualizar y me traicionó mi forma de ser. Con el bueno de Enés no estaba hablando de nada de fútbol», se excusó el valenciano en su momento, aunque lo cierto es que sus explicaciones no terminaron de convencer a los mallorquinistas, que observan con recelo como dos árbitros de no muy buen recuerdo serán los encargados de dirigir a los suyos en el Sánchez Pizjuán tras una semana con el equipo de Javier Aguirre bajo la lupa de los medios nacionales.