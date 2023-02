Pablo Ortells y Alfonso Díaz han analizado la situación deportiva tras el mercado de fichajes. El director deportivo del Real Mallorca ha asegurado al cierre de mercado que el equipo ha salido «reforzado» y que se han cumplido las expectativas. «Estamos contentos, ya lo estábamos antes y salimos más reforzados después del mercado. La valoración es positiva, pero hay que trabajar con humildad y pelear al máximo cada partido para conseguir los objetivos que tenemos», manifestó el técnico mallorquinista.

Sobre nombres propios, uno de ellos es el de Galarreta. El club le ha hecho llegar una oferta de renovación, pero por el momento no hay contestación. «Tiene contrato hasta final de temporada, tiene propuesta de renovación y no está renovado. Tendrá la oportunidad de definir su futuro y lo que nos interesa es que nos ayude a conseguir los objetivos», ha dicho Pablo Ortells. «De momento, no se da por perdido. Ni lo damos por perdido, ni no, estamos centrados en que esté bien con nosotros, ya veremos si se le hará otra propuesta», según el director deportivo.

Alfonso Díaz ha manifestado, por su parte: «Estamos en ese proceso de tener de cada vez una estructura más sólida, estos años conseguimos estabilizar el club. Nuestra situación es buena y Pablo hace un gran trabajo de sacar mejores opciones de jugadores a mejor precio, de cada vez llegaremos a mejores futbolistas», indica.

Sobre Kang in Lee, Ortells ha restado trascendencia a lo ocurrido. «Ha sido un asunto casi más a nivel mediático que otra cosa, es jugador del Mallorca, sigue con nosotros encantado, es cierto que estos meses ha sido un futbolista muy llamativo y al final lo importante es que esté bien en el Mallorca. De aquí ha verano veremos, cualquier oferta la estudiamos, otra cosa es que la aceptemos. tiene que seguir mejorando, tiene que ir a más».

Sobre Daniel el colombiano Luna, Ortells ha explicado que la intención es que inicie su contacto con el filial. « Es un chico con proyección, tiene buenas condiciones, tenemos opción de compra y vamos a valorarlo bien y esperamos que se adapte, el primer paso está en el filial, pero con opciones de crecer y llegar al primer equipo».

Respecto a la renovación de Javier Aguirre, Ortells afirma que ya se han iniciado los contactos para abordar su renovación. « Igual que en su día pensaba que era el entrenador idóneo lo pienso a día de hoy. Hemos iniciado conversaciones para encontrar solución que estemos todos cómodos y a gusto».

Sobre las imprecisiones del VAR y las decisiones en contra del Mallorca, el CEO de Negocio del club, Alfonso Díaz, pidió que se proteja más a los futbolistas. «No entendemos según qué decisiones. Debemos preservar la seguridad de jugador y el VAR tiene que ayudar a que estas situaciones no se produzcan. Lo primero es que el jugador salga sano, Grenier ha estado renqueando esta semana. El VAR es justo y en este tipo de cosas tiene que proteger a los jugadores. Nosotros tenemos que centrarnos en los partidos y olvidarnos de los árbitros que tienen una tarea muy complicada, no se trata de hacer comunicados, cucando hemos tenido que hablar hemos hablado donde hay que hablar».

Sobre la llegada del Real Madrid y en relación a Vinicius y a todo el caldo de cultivo que se genera alrededor de este futbolista, Alfonso Díaz dice: «Para nosotros es un orgullo poder recibir al Real Madrid, es un momento de festividad, queremos que la afición llene el campo apriete y que nos olvidemos de estas situaciones. No podemos convertir un gran momento con otra cosa, debemos estar centrados con el partido, tratar de ganar. Hay que apoyar siempre desde el respeto, tenemos grandes jugadores que lo dan todo, nuestro capitán Raíllo es un ejemplo para los más jóvenes y es el gran exponente de este club y demostrará el gran capitán que es».