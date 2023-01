La mitad del trayecto cubierto y los números pintados de verde. El Mallorca ha cruzado este fin de semana el ecuador de la temporada con un ligero sabor metálico en la boca por el costalazo que sufrió en Cádiz, pero también con la sensación de que tiene gran parte del trabajo adelantado. Después de enfrentarse a todos los equipos de Primera, el conjunto de Javier Aguirre guarda 25 puntos en la cartera, lo que supone el quinto mejor registro del siglo XXI. Un botín que le ha permitido empadronarse en la mitad superior de la clasificación y protegerse de las heladas de la zona de descenso, que ahora sigue marcando el Cádiz y se encuentra a seis puntos de distancia.

BALANCE EQUILIBRADO

14 puntos en casa, 11 fuera

El Mallorca ha ido repartiendo esfuerzos con el paso de los meses y aunque ha jugado más encuentros fuera de casa (10) que entre los muros de Son Moix (9), la tendencia reciente como local es la que mantiene saneadas sus cuentas. Hasta que llegó el parón por el Mundial del Qatar sucedía lo contrario. La plantilla, que en la primera parte de la temporada llegó a facturar el doble de puntos como forastero, se marchaba de vacaciones después de ganar a domicilio al Valencia (1-2) y al Villarreal (0-2). Sin embargo, esa línea ha quedado interrumpida desde que se reanudó la competición. En los tres desplazamientos que ha protagonizado el Mallorca desde entonces ha conectado tres derrotas —Getafe, Osasuna y Cádiz— y ni siquiera ha podido marcar. En cambio, la maquinaria del equipo parece perfectamente engrasada en Palma. Ha sumado diez de los últimos doce puntos en juego y encadena tres triunfos por la mínima frente a Atlético de Madrid, Valladolid y Celta en los que no ha recibido ningún tanto.

UN BLOQUE DEFINIDO

24 futbolistas utilizados

Javier Aguirre cuenta ya con un molde más o menos fijo en el que apoyarse. El entrenador mexicano ha ido trazando un once tipo y ha utilizado durante la primera media Liga a 24 futbolistas distintos, una cuenta que irá creciendo en las próximas semanas, a medida que vayan participando las incorporaciones del mercado de invierno, como los defensas Dennis Hadzikadunic o Ludwig Augustinsson. Los únicos integrantes de la plantilla que aún no han debutado en el torneo regular son los porteros Dominik Greif, que sí lo ha hecho en Copa, y Leo Román. En el extremo contrario está Predrag Rajkovic, el único que no se ha perdido un solo minuto de la competición. Hay otros cuatro —Russo, Cufré, Lago Junior y Javi Llabrés— que ya están fuera.

MÁS Y MENOS MINUTOS

El extraño caso de Abdón

Entre los futbolistas de campo, el más importante para el entrenador ha sido Antonio Raílllo, que solo se ha perdido un encuentro (1620 minutos). Tras el central cordobés, la lista continúa con Martin Valent (1516), Vedat Muriqi (1483), Jaume Costa (1392) y Pablo Maffeo (1380). Por abajo destaca el caso de Abdón Prats, con solo 158 minutos sobre el campo. Únicamente hay tres jugadores que hayan participado menos y dos de ellos, Lago y Llabrés, ya han aprovechado la ventana del mercado de de invierno para salir. De los que quedan, el único que ha jugado con menos protagonismo que el artanenc es Tino Kadewere, que se pasó los primeros minutos del curso lesionado y no pudo debutar hasta después del Mudial.

GOLEADORES

La importancia de Muriqi

El Mallorca, que rentabiliza particularmente bien los pocos goles que marca (suma 1,66 puntos por tanto) también tiene muy bien repartido el peso de la pólvora. Casi toda la transporta Vedat Muriqi, que ha anotado más de la mitad de los goles del equipo —8 de los 15, el 53%—, aunque hilvana ya cinco jornadas de sequía. Aparte del kosovar, hay otros seis jugadores que han encontrado el centro de la diana: Kang In Lee (2), Amath, Abdón, Dani Rodríguez, Raíllo y Maffeo.

UNA DEFENSA SÓLIDA

Solo 18 tantos en contra

Si por algo ha destacado el Mallorca es esta primera vuelta es por su consistencia defensiva. Ha encajado 18 goles —menos de un tanto en contra por jornada— y hasta en siete partidos ha sido capaz de mantener la portería a cero. De hecho, solo hay cuatro equipos —Betis, Real Madrid, Getafe y Cádiz— que le han marcado más de un tanto en sus cruces del primer ciclo de la campaña.

CLASIFICACIÓN

La regularidad por bandera

El Mallorca ha seguido una línea bastante estable durante la primera vuelta y se ha movido en todo momento por la franja central de la clasificación. En su pico más alto, llegó hasta la novena posición —después de ganarle al Rayo Vallecano en la tercera jornada, a finales de agosto— y en el más bajo cayó hasta la decimoquinta plaza —tras caer contra la Real Sociedad y encadenar cuatro jornadas sin ganar—, pero nunca más allá. El equipo vive en las zonas templadas.