Javier Aguirre juega al despiste con Kang In Lee

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, comparecía este viernes ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Son Bibiloni para analizar el próximo partido de su equipo contra el Cádiz (sábado, 14.00 horas) y los últimos movimientos del mercado. El mexicano, que intentaba jugar al despiste, afirma estar tranquilo con respecto al futuro de Kang In Lee. Ve al coreano satisfecho en el club y asegura que su cláusula de rescisión es de 30 millones, lo que complicaría aún más su salida de Son Moix.

«He hablado de muchas cosas, de su posición, de su familia, pero no hablamos de futuro», explicaba Aguirre, que el jueves, durante una entrevista en el programa La Pizarra de Quintana había revelado que sí había hablado con Kang In Lee acerca de sus intenciones de dejar el Mallorca. «Él está con nosotros. Tiene contrato, no tengo que convencerlo de nada»., añadía. «Tiene una cláusula de 30 millones y eso es mucho dinero. Las cláusulas las firman ellos en sus contratos. Mientras el mercado esté abierto, tenemos que estar pendientes, pero no contemplamos otro escenario que el actual. Mi sensación es que Kang está contento con nosotros, también que todos queremos mejorar. El dinero que hay en el fútbol, cuesta mucho fuera».

Aguirre anunciaba además que casi con toda seguridad podrá contar ya con Dennis Hadzikadunic, que no había podido ser inscrito por unos problemas burocráticos, y confirmaba la marcha de Braian Cufré a la MLS estadounidense. «Me pidió salir, porque sentía que tenía una buena oportunidad, como le pasó a Russo. Tenemos a Marcos (Fernández), el chico del filial, y de momento la baja no hace mella en el día a día del equipo porque tanto Gio como Maffeo pueden jugar igualmente en el lateral si Jaume (Costa) no puede».

El Mallorca viajará este mismo viernes a Cádiz «con la enfermería vacía» y la idea de seguir avanzando hacia la permanencia a costa de un rival mucho más necesitado. «Nosotros, como ellos, somos un equipo que no tenemos mucho la pelota. Intentaremos estar bien juntitos porque el Cádiz hace un buen juego, aunque no se refleje en los puntos. Lo hacen bien. Tenemos que estar muy atentos en los minutos iniciales y salir bien porque ellos empujan mucho», destacaba Aguirre. El Vasco, a su vez, advertía que, aunque la salvación está encaminada, todavía no hay nada hecho y que no permitirá que la plantilla se relaje.