Kang In Lee tensa la cuerda

Vienen curvas y al volante se encuentra Kang In Lee. El jugador coreano del Real Mallorca quiere abandonar Son Moix este mismo mercado de invierno y está molesto con el club por no sentarse a negociar las ofertas que sus agentes trasladan al estadio de Camí dels Reis. Según avanzó el periodista Juanmi Sánchez del diario Marca, la situación en estos momentos es la del futbolista pretendiendo abandonar la Isla y el club frenando toda posible marcha e instándole a que la negociación se lleve a cabo en verano. Ahora no. En estos momentos el atacante es un futbolista importante en el esquema de Javier Aguirre y Toni Amor y ha sido precisamente gracias a los dos técnicos cuando el jugador ha ofrecido un mejor rendimiento en la Isla. El futbolista incluso ya habría trasladado al técnico y a los capitanes la situación actual, pero el club no tiene margen de maniobra y no puede negociar su adiós.

¿Qué equipos pretenden al coreano? Según el periodista Matteo Moretto el conjunto inglés del Brighton es el equipo extranjero que más apuesta por el futbolista llegando a ofrece una cantidad cercana a los diez millones de euros. El interés de los equipos españoles se centra fundamentalmente en el interés del Atético de Madrid, que sería el equipo de la Liga que más apuesta por el futbolista. Javier Aguirre ya manifestó en su día que ningún club va a pagar la cláusula, que asciende a 17 millones de euros. Pero una cosa es que alguien pague la cantidad estipulada por su libertad y otra diferente es sentarse a negociar por una cantidad más razonable. Eso es precisamente lo que no quiere hacer el Mallorca. Si algún equipo toca a la puerta de Son Moix con la cantidad fijada en contrato no podrá hacer nada, pero en Son Moix están tranquilos en este sentido y están convencidos de que no se llegará a este escenario. Sin embargo los agentes del jugador quieren que el club atienda las propuestas que llegan, que se siente a negociar y facilite su marcha. No ocurrirá. En este sentido resta por conocer qué daños colaterales podrán darse si finalmente el jugador se queda en la Isla y si su rendimiento será igual o peor. Kang In Lee fue en su día una apuesta del Mallorca consiguiendo su contratación tras quedar libre en el Valencia. Le firmó un contrato importante y a partir de ahí le dio tiempo para la adaptación. Disputó treinta partidos el pasado curso, pero le costó tener continuidad en su juego y ser lo decisivo que tiene que ser un jugador de su calidad y ficha. Con la llegada de Aguirre el jugador fue tomando un rol mucho más sobresaliente hasta convertirse en un futbolista capital ya que es el más vertical y el que tiene mayor capacidad para desnivelar y desatascar los partidos. Un futbolista de su nivel no se puede regalar.