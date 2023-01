Aguirre califica de «una final» el partido copero ante el Pontevedra

Javier Aguirre califica de «final» el partido copero de este miércoles en Pontevedra. La derrota en Getafe ha escocido en el seno del vestuario, que se toma el encuentro de la Copa del Rey como una gran oportunidad para 'resarcirse' y recuperar las buenas sensaciones. El entrenador del Mallorca no dio pistas sobre qué once dibujará en Pasarón (no estarán Martin Valjent con molestias y Baba por un proceso gripal) aunque sí dejó claro que irán a por todas «respetando al rival, a la competición y a nosotros mismos».

El preparador mejicano también subrayó que el club no ha recibido «ninguna oferta por ninguno de nuestros jugadores» y que no ha pedido nada en el mercado de invierno porque «tenemos una plantilla compensada». En cuanto a las salidas, confirmó que le ha abierto la puerta a Lago Junior porque «le dije que aquí no iba a tener muchos minutos, aunque si quiere quedarse, perfecto» y que confía en que Galarreta (en negociaciones para ampliar su contrato aunque sin acuerdo) «lo dejará todo por esta camiseta hasta el último día se quede o se vaya». Aguirre considera al Pontevedra un equipo similar al Real Unión de Irún «por lo que nos dará bastante trabajo» y calificó como «fichajes de otoño» a Greif, Amath y Kadewere. También ensalzó el nivel de los tres porteros (Rajkovic, Leo Román y el propio Greif) y que no saldrá ninguno de ellos en este mercado de invierno.