El vestuario del Mallorca hace autocrítica tras la derrota en el Coliseum

Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, era muy crítico con su propio equipo nada más acabar el partido del Coliseum. «No hemos estado bien y hay que hacer autocrítica», confesaba el cordobés. «Quizás en defensa hemos estado algo mejor que en ataque, porque ni hemos aparecido. Hay que ver los errores que hemos cometido y trabajar para mejorarlos», explicaba ante los medios del club.

Sobre la jugada del penalti a favor del Mallorca que finalmente no se señalaba por un fuera de juego previo de Muriqi, Raíllo destacaba que «la ley es muy fina, a favor y en contra». «Pero el equipo ha dejado muchas cosas por hacer», insistía el central. «Con el balón no hemos estado ni acertados ni finos y nos costaba mucho enlazar jugadas. Toca reflexionar».

Raíllo, en cualquier caso, es optimista de cara al futuro más inmediato. «Ha sido un tropiezo, aunque el colchón de puntos que tenemos viene bien para esto y da tranquilidad. Hay que levantar la cabeza porque no se puede ganar siempre. Lo importante es ver dónde nos hemos equivocado y que no vuelva a suceder», concluía.

Dani Rodríguez, por su parte, apuntaba que «era un partido un poco raro por venir del parón» y que «tras una primera parte en la que no pasó nada, el inicio del segundo tiempo no ha sido bueno. Hay que aprender, pero tampoco podemos pegarnos un tiro en el pie. Tenemos que ser positivos porque llevamos una buena primera vuelta. Sin quitarle importancia a la derrota no hay que perder el foco y valorar lo conseguido antes del parón. Es bueno que esto nos venga ahora», señalaba el gallego.