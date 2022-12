El Mallorca ha desconectado durante este Mundial y ante el Getafe ofreció su peor versión. Cayó el equipo de Javier Aguirre por dos goles a cero -ambos tantos de Borja Mayoral- en una función de difícil digestión y donde el once balear exhibió una imagen para olvidar. De película de miedo. Peor imposible. El equipo rojillo no disparó a puerta, no generó fútbol ni supo a qué jugar durante los noventa minutos. El Getafe, sin hacer nada del otro mundo, se impuso con comodidad a un Mallorca sumiso, inocente y oscuro. Se olvidó de jugar. Así de sencillo.

En la primera parte el partido fue más un amistoso de verano en pleno invierno moderno que no un encuentro de Liga con tres puntos en juego. Si los entrenadores desconocían cómo entrarían los jugadores al campo la respuesta fue clara: desconexión. Muchos fines de semana sin fútbol pasaron factura y costó horrores volver a tomar contacto con las exigencias del un encuentro de competición. Ni un equipo ni otro tenían cuerpo para arriesgar y decidieron edificar su idea desde la prudencia. No se daba un pase que no fuera muy necesario y cuando sonaban tambores de guerra se lanzaba un zapatazo largo y adiós problemas. Aguirre compareció con su habitual línea de cinco atrás, con Russo haciendo de Valjent y con Battaglia ocupando la zona de Galarreta junto a Baba. Pero el equipo estaba ayer en estado de semiinconsciencia. Adormilado. En las áreas se vivía más o menos bien. Solo Muriqi con un remate de cabeza a los tres minutos inquietó algo la meta de Davi Soria. El Getafe tampoco exigía mucho a Rajkovic, aunque con el paso de los minutos se fue entonando y un par de tiros de Aleñá hicieron despertar a la grada. Pero fueron más bien dos aproximaciones sin excesivo peligro. En ambos casos la pelota salifó fuera. Más problemas tuvo a los 32 minutos el portero del Mallorca cuando tuvo que salir hacia un balón en esa zona de mitad de área siempre comprometida. Pero el guardameta es valiente y no duda en este tipo de situaciones. Sin problemas agarró el balón y abortó el peligro. A falta de cinco minutos se produjo el momento de mayor atención del choque. A los 41 minutos un centro de Jaume Costa es interceptado por Damián Suárez con la mano. Arbeloa Rojas no dudó y señaló penalti. Por fin había ocurrido algo. Pero en partidos atascados siempre hay matices que cortan toda posibilidad de avanzar y en esta ocasión la jugada venía precedida por un fuera de juego de Muriqi, que en el centro anterior tenía la pierna algo adelantada. Jugada invalidada y cero a cero al descanso. El tedio duró casi todo el primer tiempo y el encuentro y el marcador quedaban abiertos con vistas al segundo acto. Arrancó la segunda mitad con un tratado de intenciones más o menos similar. Faltaba por conocer quién agitaba el encuentro y qué jugador se encargaba de dar ese paso adelante en favor de su equipo. Y este lo dio el Getafe que se dio cuenta de la poca capacidad de generar nada por parte del Mallorca y en una acción entre líneas batió por primera vez a Rajkovic. El equipo madrileño arrastra la defensa y permite a Borja Mayoral recibir un balón perfecto de Enes Ünal. En el interior del área no perdonó el jugador madrileño y de tiro raso anotó el uno a cero. El gol dejó al Mallorca descolocado. Tres minutos después pudo encajar el segundo en una intención de despeje de Raíllo que no fue gol en propia puerta de milagro. Noticias relacionadas El vestuario del Mallorca hace autocrítica tras la derrota en el Coliseum Javier Aguirre: «Regalamos los dos goles» Más noticias relacionadas (1) Poco antes del minuto setenta, Aguirre trató de movilizar el partido y dio entrada a Nastasic, Antonio Sánchez y Amath. El muro de cinco se modificó y pasó el once balear pasó a jugar con cuatro atrás en su intención de tener más influencia en el campo rival. Había tiempo para todo. También para terminar de pifiarla. El Mallorca había desconectado desde el minuto cero y no se conectó con los cambios. Es más, fue a peor. Antonio Sanchez retrasó un balón a la defensa y entregó la pelota a Borja Mayoral, que anotó el segundo con facilidad. Partido cerrado. Amat sacó algo de nervio trazando una carrera por banda derecha en lo que fue lo mejor que hizo el equipo rojillo. Su centro lo remató solo Angel a las nubes. Lo de casi siempre. Al final nada de nada. Derrota por dos a cero y a esperar tiempos mejores. En Getafe la desconexión mallorquinista fue total. -- Ficha técnica:

2.- Getafe: Soria; Damián (Juan Iglesias, m. 75), Djené (Mitrovic, m. 84), Duarte, Alderete, Portu; Algobia, Milla, Aleñá (Munir, mi. 62); Borja Mayoral (Latasa, m. 84) y Enes Ünal (Seoane, m. 84).

0.- Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Russo (Nastasic, m. 70), Raíllo, Copete (Antonio Sánchez, m. 70) Costa; Dani Rodríguez (Amath, m. 70), Babá, Battaglia (Ángel, m. 56); Lee Kang-in (Kadewere, m. 84) y Muriqi. Goles: 1-0, m. 51: Borja Mayoral; 2-0, m. 78: Borja Mayoral. Arbitro: Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha). Mostró cartulina amarilla a Muriqi (m. 27) por parte del Mallorca Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander disputado en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe ante 9.755 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en honor del brasileño Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, fallecido en Sao Paulo a los 82 años de edad el 29 de diciembre.