El Mallorca gana en Irún y sigue vivo en la Copa

El Real Mallorca ganó por mínima (0-1) al Real Unión de Irún gracias al gol anotado por Dani Rodríguez en minuto 19 de partido. El conjunto rojillo ofreció una buena imagen ante un rival que siempre estuvo metido en el encuentro y que impidió a los baleares cerrar el choque con un marcador más cómodo. Sufrió hasta el final el conjunto de Javier Aguirre y encontró la recompensa a su trabajo serio con el pase a dieciseisavos de final.

El once balear apareció sobre el césped del Stadium Gal con un equipo donde había nombres ilustres del once titular como Raíllo, Valjent, Costa, Kang In, Galarreta, Baba, Dani y Muriqi. Sin duda un equipo de gala que dejaba claro que se tomaba muy en serio la eliminatoria. Nada más empezar Muriqi obligó al portero del Real Unión a emplearse a fondo en un balón metido a la frontal del área. El conjunto de Javier Aguirre mostró sus cartas rápido y exhibió su potencial y también ganas de ser protagonista del partido. Dani Rodríguez, a los tres minutos, lo intentó desde la media luna de tiro raso. Respondió bien Irazusta y atajó el esférico. El conjunto balear había salido decidido a ir a por el partido a las primeras de cambio.

Sin embargo, la oportunidad más clara del encuentro la tuvo Iván Pérez, que remató de cabeza desde la frontal del área, pero Greif estaba bien situado y rechazó el esférico. La jugada siguió, aunque de ser gol debería haber sido anulado por posición de fuera de juego. Pese a todo, la respuesta del portero fue excelente.

Equilibró el partido el equipo de David Movilla con esa acción zafándose algo de ese agobio mallorquinista. Inquietó de nuevo el Unión con un centro desde banda que obligó de nuevo a Greiff a jugarse el tipo ante la intención de remate de Jon Ander.

A los 19 minutos, sin embargo, llegó el gol mallorquinista y el equipo balear encontró el fruto a su trabajo de presionar tan arriba. Dani Rodríguez robó un balón a Montero en la frontal y batió al portero Irazusta de tiro raso cruzado. El tanto anotado por el gallego hacía justicia a lo visto sobre el césped.

El Mallorca era dominador absoluto del y Muriqi tuvo el cero a dos en un remate desde el área pequeña, pero no conectó bien el balón y este se marchó fuera. Cinco minutos después quien tuvo el gol fue el Real Unión, que no bajó los brazos. Oyarzun tuvo el empate tras controlar un centro largo y ganar metros dentro del área. Sin embargo, la presión de la defensa y la pantalla que hizo Greif impidió un remate limpio y la pelota salió fuera por poco. En el último acto antes del descanso el Mallorca pudo marcar el segundo, pero el remate de Muriqi a gol fue invalidado por fuera de juego entre las dudas de los jugadores del Mallorca. Cero a uno y descanso.

En el segundo tiempo el Mallorca no cerraba el encuentro. Tuvo dos ocasiones el equipo balear en un cabezazo de Muriqi que atajó el portero y en un centro de banda que es rematado por Iván Pérez en lo que podría haber sido el cero a dos en propia puerta. La victoria seguía siendo muy ajustada y la intención de los baleares era trata de ampliar el marcador.

El choque entró en su recta final con un Mallorca igual de serio en su juego y con un Real Unión que buscó el empate en un disparo de Carlos Bravo en lo que fue la acción más clara del encuentro. El jugador del Real Unión se escapó entre centrales y desde la media luna lanzó un tiro raso que encontró la fenomenal respuesta de Greif en una intervención de mucho mérito. El guardameta eslovaco fue decisivo en esta acción.

Casi en el descuento Kadewere, que habí entrado por Kang In, se encontró con un balón regalado que le permitió ganar metros hasta el área rival y cuando lo más fácil parecía batir a Irzusta y anotar el segundo, envió el balón fuera. Se redimió de su error sacando posteriormente un centro a Angel para que, también ante el portero, disparase a gol y rechazase el guardameta corner. Tras esta acción llegó el final. El Mallorca sigue vivo en la Copa tras un comprometido partido en el Stadium Gal.

FICHA TÉCNICA:

0- Real Unión de Irún: Irazusta, Montoro, Pérez, Seguín, Pérez, Rivero, Oyarazun, Azjue, Aramburu, Espigares y Núñez.

Cambios: Nacho por Jon Ander (m.74); Bravo por Montoro (min.83); Capelete por Rivero (min.83) y Antxon por Seguín (min.83)

1- Real Mallorca: Grefif, Gio, Nastasic, Raíllo, Valjent, Jaume Costa, Kang In, Galarreta, Baba, Dani y Muriqi.

Cambios: Kadewere por Kang In (min.76); Angel por Muriqi (min.84)

Gol:

0-1, Dani Rodríguez, min.19.

Arbitro: Pulido Santana (Gran Canario). Amarilla para Pérez, Jon Ander, Raíllo, Muriqi y Ángel.