El Mallorca cierra su preparación con una derrota ante el Bolonia

El Real Mallorca ha completado este miércoles la tanda de amistosos de su pretemporada otoñal con una derrota en Son Bibiloni contra el Bolonia (1-2). Un último ensayo que servía a los de Javier Aguirre para seguir calentando el motor de cara el retorno a la competición de la semana que viene y que deja, por encima de todo, dos apuntes positivos: la confirmación de esa buena relación que mantiene con el gol Tino Kadewere y la vuelta al campo de Pablo Maffeo, que deja atrás un mes y medio de lesión y llega a tiempo para empaquetar el 2023 desde el césped.

Al conjunto bermellón, que dejaba para el final el plato con más espinas de esta fase de preparación, le tocaba ir por detrás del marcador en todo momento. Escudado tras un once inicial bastante reconocible, el Mallorca empezaba a sufrir al Bolonia en los primeros minutos y los italianos atrapaban un botín que iban a conservar hasta después del descanso. El cofre lo desenterraba el internacional austriaco Marko Arnautovic con un zurdazo desde la frontal del área que Rajkovic, titular a su vuelta de Qatar, no llegaba a aplacar del todo. No responderían en el marcador los de casa, que minutos antes habían disfrutado de su mejor ocasión con un centro de Jaume Costa y el posterior remate cruzado de Kadewere.

Sí acertaría el propio delantero africano tras el descanso al hacerse sitio en el área pequeña y avanzarse a tres defensores del Bolonia después de un saque de esquina que activaba Galarreta. En cualquier caso, iba a durarle poco el caramelo al Mallorca. Cinco minutos más tarde, Musa Barrow iniciaba otra acción desde el frente zurdo del ataque italiano y metía en el área un balón que dejaba pasar Ferguson para quitarse de encima a Nastasic. Orsolini no perdonaba y fijaba el 1-2 en el marcador.

Con los cambios llegaba la reaparición de Maffeo, recuperado ya de sus problemas en las vértebras, y la insistencia final de un Mallorca que acabaría el partido hundiendo al Bolonia en su área sin demasiado éxito. El banco de pruebas se cerraba. El próximo partido, dentro de seis días, ya será con balas de verdad.

Ficha técnica:

1 - Real Mallorca: Rajkovic, Gio González, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Baba, Galarreta, Amath, Kadewere y Muriqi.

También jugaron: Dominik, Battaglia, Russo, Copete, Maffeo y Dani Rodríguez.

2 - Bolonia FC: Bardi, Posch, Lucumi, Suomaoro, Lykogiannis, Medel, Moro, Soriano, Domínguez, Orsolini y Arnautovic.

También jugaron: Sosa, Cambiaso, Schouten, Pyyhtia, Ferguson, Barrow y Raimondo.

Goles: 0-1, Arnautovic, min.21; 1-1, Kadewere, min.54; 1-2, Orsolini, min.59.

Árbitro: Luis Bestard Servera, asistido por Almarche González y Martínez Caballero. Sin amonestaciones.