Kang In Lee descarta su salida del Mallorca

Kang In Lee, futbolista del Real Mallorca, no parece dispuesto a moverse del club a corto plazo. El centrocampista surcoreano, que se encuentra en Qatar disputando el Mundial con la selección de su país, ha salido al paso de las informaciones que hablaban de su posible marcha durante el próximo mercado de invierno en dirección al fútbol británico y asegura que su deseo es permanecer en Son Moix, como mínimo, hasta que acabe del todo la temporada.

«Ahora mismo me queda una final en el Mundial, que puede ser nuestro último partido, y la verdad es que no he pensado nunca sobre el mercado de invierno», explicaba Kang In Lee durante una entrevista concedida al programa 'La pizarra de Quintana' de Radio Marca. «Estoy muy contento en el Mallorca, muy tranquilo y muy feliz en la isla, quiero seguir, competir lo máximo y que el equipo esté en lo mas alto de la clasificación», aseguraba el futbolista asiático, que llegó hace poco más de un año a la isla procedente del Valencia y firmó un contrato hasta el año 2025.

Kang In Lee se refería también al buen momento que vive en el Mallorca. «Estoy más liberado. Mis compañeros y el cuerpo técnico me están ayudando muchísimo. Ellos hacen que no me relaje nunca. Está siendo una temporada muy buena, individual y colectivamente», resaltaba.

El coreano le concedía una importancia especial a la confianza que le ha dado en los últimos meses Javier Aguirre. «Me exige mucho en no fallar ningún pase, en no perder balones y, al final, eso se nota en el campo. Intento mejorar día a día, hacerlo lo mejor posible en cada entrenamiento y eso me está ayudando mucho. La gente que tengo a mi alrededor, como Javier, el resto del cuerpo técnico y mis compañeros, me ayudan y me exigen y eso me hace mejor futbolista», afirma.