Aguirre: «La Copa es tan importante como la Liga»

La Copa del Rey es un reto añadido para el Mallorca y para Javier Aguirre. El entrenador mexicano considera que la competición que va a inaugurar su equipo este sábado en Calahorra contra el CD Autol «es tan importante como la Liga» y asegura que le despierta «muchísima ilusión», entre otras cosas porque es «un trofeo muy bonito que da el camino más rápido para ganar algo importante en la temporada».

Aguirre asegura que la Copa le vendrá bien al Mallorca para «desconectar», ya que el equipo llega con «un nivel muy alto de autoexigencia y es necesaria una válvula de escape» en un camino paralelo. «Vamos a resetear, a descansar y ya volveremos a la faena con más energías», destaca.

De cara a esta primera eliminatoria, Aguirre contará con «todos» los futbolistas disponibles, a excepción del lesionado Maffeo y de los tocados Baba y Valent, que arrastran molestias del último partido contra el Atlético de Madrid. El técnico aprovechará el encuentro contra el Autol, de la Regional Preferente riojana, para repartir minutos entre los futbolistas menos habituales y compensar la fatiga de las últimas semanas. «Es normal que la haya», destaca. «El otro día Antonio Sánchez jugó 70 minutos e hizo 12 kilómetros, que es una bestialidad. Ha habido un despliegue físico muy importante por parte de todo el equipo». Lo hará contra un rival con el que ya coincidió en algún amistoso mientras estaba Osasuna. «En aquellos años nos movíamos mucho por esa zona en la pretemporada. Jugamos en La Rioja, País Vasco, Navarra, y los partidos eran muy intensos, por el clima, los campos, la gente se emocionaba mucho. Había buenas batallas en esa zona y sí, me tocó inaugurar La Manzanera», relataba.

El entrenador bermellón destacaba a su vez que el Mallorca se va de parón con parte del trabajo adelantado. «Estamos donde tenemos que estar, en una posición cómoda pero no te puedes relajar porque en un segundo estás abajo peleando para no descender. Llevamos una rachita buena, pero tenemos que estar concentrados, no desviarnos de lo que somos, un equipo humilde en su forma de ver el fútbol y en su solidaridad. El día que dejemos de correr seremos vulnerables», explicaba. «Ha habido partidos en los que no estuvimos bien, como en Bilbao, por ejemplo. En los otros trece partido sí hemos competido. Hemos cometido errores individuales y el principal culpable soy yo. En el tema de los árbitros y la fortuna, si nos ha perjudicado o beneficiado, se ha compensado».

El Vasco desveló que tras aparcar la primera eliminatoria copera el Mallorca jugará un amistoso contra el Poblense y después la plantilla disfrutará de «diez o doce días de descanso, con algunas recomendaciones». A su regreso al trabajo, el equipo balear disputará entre dos y tres partidos más, uno de ellos contra el Constància.