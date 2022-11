Javier Aguirre: «Tenemos muchísima ilusión en la Copa del Rey»

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo tiene «muchísima ilusión en la Copa del Rey» ante un rival, el CD Autol de la Regional Preferente de La Rioja, al que tienen «bien estudiado y que será complicado», admitió. «Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Tenemos muchísima ilusión en la Copa del Rey, una competición que tan importante como LaLiga, donde hay en juego un trofeo muy bonito y que da el camino más rápido para ganar algo importante en la temporada», afirmó Aguirre. El «Vasco» volverá a los banquillos en el torneo copero tras cumplir ante el Villarreal y el Atlético de Madrid los dos partidos de sanción después de ver la tarjeta roja por protestar ante el Espanyol.

El técnico mallorquinista recordó que él inauguro el campo de la Manzanera del Autol cuando dirigía al Atlético Osasuna (desde 2002 hasta 2006). También se refirió a la pasión con la que se vive el fútbol en el norte de España. «En aquellos años nos movíamos mucho por esa zona en la pretemporada. Jugamos en La Rioja, País Vasco, Navarra, y los partidos eran muy intensos, por el clima, los campos, la gente se emocionaba much. Había buenas batallas en esa zona y sí, me tocó inaugurar La Manzanera», dijo Aguirre. Abundando en la Copa del Rey y lo que implica disputar el torneo del «KO», el técnico de los bermellones se refirió «a las finales y semifinales» que disputó: «No se olvidan nunca, se recuerdan siempre», indicó. También fue preguntado por el parón por el Mundial de Qatar y si llegaba en un mal momento para su equipo tras conquistar tres victorias (Valencia, Villarreal y Atlético de Madrid) en los últimos cuatro partidos de la Liga Santander. "No, al contrario. Sirve para desconectar aunque estemos en un nivel alto.

Los jugadores necesitan la válvula de escape de la Copa del Rey; vamos a resetear, a descansar y ya volveremos a la faena con más energías«, respondió Aguirre. En relación a la lista de convocados para viajar a La Rioja, el »Vasco« confirmó que viajarán »todos« los futbolistas disponibles, con excepción de los lesionados Maffeo, Baba y Valent, este último con molestias musculares tras el partido ante el Atlético de Madrid. Finalmente, Aguirre respondió a una pregunta sobre el balance que hace de las primeras catorce jornadas de LaLiga, con el Mallorca situado en el puesto undécimo con 19 puntos. »Estamos en una posición cómoda pero no te puedes relajar porque en un segundo estás abajo peleando para no descender. Llevamos una rachita buena, pero tenemos que estar concentrados, no desviarnos de lo que somos, un equipo humilde en su forma de ver el fútbol y en su solidaridad. El día que dejemos de correr seremos vulnerables", remarcó Javier Aguirre.