El mejor Amath ha vuelto. Ya dio señales de su recuperación en Anoeta cuando marcó un gol mal anulado con posterioridad. Confirmó los mejores pronósticos en Mestalla frente al Valencia al forzar un penalti y frente al Villarreal demostró que ha recuperado la chispa que perdió en el último proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el pie. Javier Aguirre dijo hace semanas que el futbolista vuelve a ser feliz y se nota.

Atrás han quedado los malos momentos, esa depresión que sufre cualquier jugador que por culpa de una lesión importante no puede ser feliz en el campo entre otras cosas porque no puede ayudar al equipo. Y esto siempre supone una frustración casi tan mala de llevar que la propia lesión. Sin embargo, el jugador vio la luz al final del túnel hace algo más de un mes cuando entrenaba bien, con motivación, consciente de que su momento tarde o temprano volvería a llegar. Y llegó. Está para ser titular o para ayudar desde el banquillo, pero de una forma u otra aporta mucho.

Hay jugadores que además disfrutan de una conexión especial con el vestuario y Amath la tiene. Se demostró tras anotar el gol frente al Villarreal cuando todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, corrieron a felicitarle conscientes de que había sufrido momentos muy difíciles por culpa de una lesión en un dedo del pie que le impedía hacer su juego. Amath ha sido un jugador que se ha caracterizado por su rapidez, capacidad de sorprender a la defensa rival y también por el golpeo de balón. Todo en general ha costado volver a recuperar, pero lo ha hecho y de qué manera. Ahora el Mallorca afronta un partido frente al Atlético antes del parón Mundial más el choque de Copa. Dos encuentros más que servirán todavía para concretar esta puesta a punto con vistas a la reactivación de la competición doméstica a final de año.

Resta ahora por comprobar si cuando arranque de nuevo la temporada el jugador puede atrapar un lugar en el once titular o será más ese futbolista revulsivo en el segundo tiempo que entra en el momento oportuno para agitar los encuentros. Actualmente el dúo atacante de primer línea está formado por Muriqi y Kang In Lee y no le va mal al Mallorca. Como tampoco le va nada mal las prestaciones que ofrece el senegalés cuando salta al campo y dinamiza el choque. En cualquier caso lo importante es tener alternativas suficientes para mantener el nivel durante los noventa minutos de juego más el tiempo de descuento. El mejor Amath ha vuelto y es una buena noticia.