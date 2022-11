El Mallorca es un equipo ordenado, que derrocha disciplina, que nunca pierde la compostura y que está creciendo desde la defensa. Este domingo, pese a las bajas, el equipo sumó tres puntos vitales (0-2). El Villarreal de Quique Setién no sabe ganar y, pese a acumular la posesión, especialmente en el primer tiempo, fue superado por un Mallorca que, además de defenderse con orden, se mostró también peligroso en ataque.

El conjunto castellonense sometió territorialmente al Mallorca durante buena parte del primer tiempo, aunque ya entonces las aproximaciones más peligrosas fueron del conjunto de Aguirre. Poco después de que se cumpliera la media hora, Muriqi, con la colaboración de Albiol, inauguró el marcador. La reacción de los ‘groguets’ no llegó y el descanso no tardó en llegar.

El Mallorca mejoró en la segunda mitad, se defendió con orden y no dejó nunca de buscar la portería rival al contragolpe. El equipo no pasó por dificultades y exhibió su ya tradicional solidez defensiva. Un gol de Amath a falta de un poco más de un cuarto de hora para el final decidió definitivamente el duelo.

El Villarreal y el Mallorca mantienen una vieja enemistad. El conjunto castellonense denunció ante la UEFA al Mallorca, que acababa de presentar concurso de acreedores. El equipo fue entonces sancionado y no pudo disputar la Copa de la UEFA. Su plaza la ocupó el Villarreal. Era la temporada 2010-11 Y muchos años antes, el Villarreal ganó en el viejo Lluís Sitjar en la penúltima jornada de Segunda División. Miquel Dalmau decidió destituir a Serra Ferrer, nombró a Jaume Bauzá como entrenador y el Mallorca no consiguió el ascenso. Por cierto, los jugadores del Villarreal Eres y Edu llegaron la temporada siguiente a la Isla. En definitiva, que el Villarreal es un club tan antipático como modélico en algunos aspectos. l