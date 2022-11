Aguirre: «Hemos tenido la fortuna que nos ha faltado otros días»

Javier Aguirre mantiene el buen humor aunque tenga que ver a su equipo desde lo más alto de la grada. El mexicano, que cumplía en el Ciutat de València el primero de los dos partidos de sanción que le imponía hace unos días el Comité de Competición, afilaba su habitual sonrisa ante otro gran triunfo de su equipo como visitante. «Fuera de casa la fortuna que a veces nos sobra es la que nos ha faltado en casa en una serie de acciones muy puntuales», apuntaba para rebajar la euforia citando el larguero del Villarreal con el marcador aún apretado. «Como siempre digo, la balanza al final se equilibra, tanto en las decisiones arbitrales como con la fortuna».

Aguirre reconocía que pese a lo holgado del marcador, el triunfo no había resultado sencillo de empaquetar. «No me pareció fácil, la verdad. Cuando un equipo no te deja espacios y te regala la iniciativa no es fácil», explicaba sobre la puesta en escena del Villarreal. «Tienen grandes jugadores y Quique (Setién) está todavía en un proceso de adaptación. Seguramente, en cuanto el técnico tenga tiempo, que en breve lo va a tener, será un equipo atractivo. Nuestra posición nos obligaba a sumar porque los de abajo lo hacen y se van acercando. Necesitamos hacer un tipo de juego sordo y aprovechar nuestras contras, ir paulatinamente creciendo y cogiendo fuerza. Y eso nos dio mas fortaleza anímica si cabe. Llevábamos una racha de juego muy serio y hoy hemos tenido la fortuna de la que otros días carecimos», insistía al repasar el guion del encuentro.

El técnico mallorquinista también aceptaba individualizar sus explicaciones para referirse a Muriqi y Amath, los dos goleadores en Valencia. «Vedat es un hombre que tiene peso en el vestuario, que es muy querido que en el área es implacable y hoy se marcó un partido muy completo. Por Amath me alegro especialmente», apuntaba el Vasco. «Desde que llegué le dolía todos los días el pie hasta que se operó. Ahora está feliz el condenado y se le nota. Estamos completitos, estamos bien».

Toni Amor, que dirigía al Mallorca desde el banquillo, aseguraba ante los medios del club sentirse «muy orgulloso y contento por el grupo, porque esta aportando mucho y al final todo se refleja en el campo». «Son una familia y detrás de ellos hay mucho trabajo y sacrificio», explicaba el técnico mallorquín. «Las victorias dan confianza para seguir adelante y ojalá contra el Atlético podamos completar el primer tercio del campeonato a este buen nivel», concluía.

Por su parte, Quique Setién, entrenador del Villarreal, admitía el mal partido de los suyos. «Está claro que no hemos hecho un buen partido. No hemos sido capaces de generar ocasiones pese a tener el control. Nos han penalizado un par de acciones donde deberíamos haber controlado mejor. En la segunda hemos estado más cerca del área, pero hemos concedido contras que nos han hecho daño», añadió el entrenador cántabro, pitado por el público.

Joao Félix y Giménez, bajas

El próximo rival del Mallorca, el Atlético de Madrid, visitará este miércoles Son Moix (21.30 horas) con dos bajas importantes en sus filas, ya que ni Joao Félix ni José María Giménez podrán jugar el partido por acumulación de amonestaciones tras el empate de este domingo en el Metropolitano.