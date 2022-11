Aguirre sobre las bajas de Raíllo y Maffeo: «Lo único imprescindible es el escudo y la afición»

El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha manifestado en la previa del encuentro que disputará su equipo este domingo ante el Villarreal (18:30 horas), que confía en seguir haciendo las cosas bien ante un rival con calidad y que no se lo pondrá fácil. Avanzó que Greif y Kadewere viajarán con el equipo y aseguró que es «mentira» que él protestara a Díaz de Mera ninguna decisión en el partido disputado ante el Espanyol por lo que su expulsión es a todas luces injusta si se valora lo redactado en el acta. Respecto a las ausencias por sanción de Maffeo y Raíllo, el preparador aseguró que es lógico que «les extrañe», pero añadió que lo único imprescindible es «el escudo y la afición».

«Villarreal no es una plaza fácil, aunque jueguen en otro estadio (Ciutat de València), tienen buenos jugadores y entrenadores y llevan años trabajando a un buen nivel. Tenemos ilusión en seguir haciendo bien las cosas, llevamos tiempo haciéndolo bien, nos ha faltado ese puntito de fortuna que tuvo el Espanyol el último partido cuando tiró un centro y marcó y que no te piten un penalti claro. Al final todo se equilibra, una veces te benefician y no lo dices, es un equilibrio», manifestó el entrenador del Mallorca.

Con vistas a este partido no estarán los sancionados Maffeo y Raíllo, pero sí recupera para la convocatoria al portero Greif y al atacante Tino Kadewere. Dijo Aguirre estar muy feliz por los dos. «Van con el equipo, viajan a Villarreal y están aptos para jugar. Me siento muy feliz porque se vació la enfermería y ambos apuraron los plazos. Greif es uno más. Estoy contento por ellos porque no lo han pasado bien y con Gala y Amath eran cuatro casos terribles de lesiones, me da mucho gusto por ellos y por el Mallorca», apuntó.

Sobre la ausencia de Raíllo y la necesidad de modificar el centro de la zaga, el entrenador manifestó que para este partido también viaja Gayà y que ahí está la opción de Russo y Nastasic. «Puede jugar cualquiera de los dos, puedo mover a Martin por dentro y nos llevamos a Gayà, tengo esas opciones, los extrañaré a Raíllo y a Maffeo como es lógico, pero nadie es imprescindible, solo la afición y el escudo», manifestó.

En relación a la llegada de Quique Setién al Villarreal en sustitución de Unai Emery, el mexicano apuntó que poco a poco el nuevo técnico está tratando de dar su visión de juego al equipo. «Es pronto para emitir un juicio, todos los entrenadores tienen su librillo, pero es pronto para evaluarlo. Le vi los partidos de Europa y este último del Athletic, tienen similitud en el trato de balón, tal vez las velocidades sean distintas, el 4-3-3 es el mismo e irá introduciendo su sistema, sus cosas. Cuando un equipo va mal, perdiendo, y hay un cambio de entrenador es una cosa, esto es diferente porque el equipo iba bien. Están en ese proceso y me espero un partido complicado», admitió el entrenador del Mallorca.

El técnico también destacó que dentro de Son Moix, pese a que los resultados no terminan de ser lo buenos que uno desearía, el equipo ha dado un paso adelante. «A nivel de funcionamiento en casa estamos cómodos, con nuestra gente, con nuestras dimensiones de campo, nos gusta mucho nuestro estadio, está quedando bonito y la gente se anima. Nos han fallado los resultados, pero el funcionamiento ha sido mejor en casa que fuera», apuntó.

Respecto a la sanción de dos partidos que le va a impedir situarse en el área técnica ante Villarreal y Atlético, el entrenador dijo que la redacción del acta no tiene nada que ver con la realidad. «Se vive mucho mejor desde la grada, pero no es mi trabajo, mi trabajo es estar ahí en el banquillo, para eso me pagan. Yo dije que merezco una sanción preventiva por salir área técnica, me pasó con Sevilla y permanentemente le cuarto árbitro lo recuerda, que no salga, eso es diálogo futbolístico, pero no estoy de acuerdo en la reacción del acta porque es mentira que protestara, es mentira. Maffeo dijo ‘es una puta vergüenza’, yo lo oigo, eso es así, pero nadie oyó decirme algo del arbitraje, es así, y se puede constantar con el cuarto árbitro por ejemplo. Fue cero, no dije nada, pero como vino alterado y lo justificó con su reacción. Pero esto da vueltas y va así, es parte de un trabajo y respeto su trabajo y aguantaré mi sanción, creo yo que injusta por la redacción del acta», declaró.