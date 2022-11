Dos partidos de sanción para Javier Aguirre y Pablo Maffeo

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), reunido este miércoles, ha castigado con dos partidos de sanción a Javier Aguirre y Pablo Maffeo, entrenador y defensa del Real Mallorca, por su expulsión de la jornada pasada al aplicar el artículo 127. Además, ha confirmado que Antonio Raíllo se perderá el encuentro de este domingo contra el Villarreal por acumulación de amonestaciones y ha impuesto una multa económica al club por la alteración del orden de carácter leve que supuso el lanzamiento de algunos objetos a la conclusión del encuentro contra el Espanyol, según recogió el árbitro en el acta.

Competición ha desestimado las alegaciones que presentó el Mallorca a la expulsión de Aguirre, que ya no podrá volver a dirigir al equipo desde el banquillo hasta después del Mundial de Catar. El club balear entendía que el mexicano no había protestado al cuarto árbitro de forma reiterada, tal y como exponía Díaz de Mera en el acta, aunque finalmente su recurso, que estaba apoyado por un vídeo, no ha prosperado.

En el caso de Maffeo, tampoco estará disponible para el cuerpo técnicos en los próximos partidos frente a Villarreal y Atlético de Madrid, los últimos antes de que el campeonato se detenga para darle cabida en el calendario al Mundial de Catar, que se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. Su baja, unida a la de Raíllo, obligará a Toni Amor, que será quien dirija al Mallorca en el Ciutat de València (escenario en el que juega provisionalmente como local el Villarreal), a alinear este domingo una defensa de circunstancias.