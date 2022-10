Javier Aguirre manifestó al final del encuentro que su deseo no es que la polémica con el VAR ni tampoco su expulsión eclipsen el trabajo del equipo y la línea ascendente que está trazando durante estas última semanas. Sin embargo, el técnico volvió a reconocer que no hay claridad sobre el funcionamiento del VAR y en la insistencia que los colegiados aplican cuando ven una acción controvertida como la que sucedió al final del encuentro en el claro penalti de Oliván a Ángel.

«La jugada la ve el árbitro la juzga y manda córner. Pero qué pasa con el VAR, llama o no llama, insiste o no, no lo sabremos nunca. Quién decide eso en el VAR. El otro día en San Sebastián insistía (el colegiado) en señalar cuatro veces gol y insistieron desde arriba y hoy ni cinco segundos lo han hecho. No entiendo la decisión del VAR, pero soy un defensor de él y hace justicia», apuntó el entrenador del Mallorca. Sobre su expulsión manifestó ante solo salió del área técnica, al igual que hizo ante el Sevilla. En ese partido le mostraron amarilla y ayer roja. Algo que tampoco el entrenador se explicó. «El equipo sigue creciendo, mostrando variantes, confiando en su trabajo, hoy no pudo ser pero la gente se va contenta, me voy triste por la expulsión, porque no ganamos, pero veo el entusiasmo hay comunión con el equipo y la afición y esto es buen para todos», apuntó el entrenador del Mallorca.

En opinión el mexicano, el equipo en el primer tiempo no ajustó bien su fútbol ya que este no tuvo incidencia de medio campo hacia adelante, pero sí mejoró tras el descanso. «El gol de ellos es inexplicable, Lazo le pega mal, da un centro y marca. Hicieron mérito para empatar y nosotros estuvimos ahí. La primera nos parte nos neutralizaron y en el último tercio no fuimos profundos. No sé, estamos otra vez con más posesión, más tiros, una sola parada de mi portero y a él disparan dos veces y uno es gol, pero el árbitro y la suerte no entrenan conmigo, lo que entrena conmigo puede salir, lo demás aparece y desaparece del fútbol», añadió el entrenador.

Por su parte Jaume Costa manifestó al final del encuentro que los árbitros deberían empatizar má con los futbolistas. «Los árbitros tendrían que tener cuidado porque las revoluciones de los jugadores están a mil. Los árbitros también en ocasiones dicen palabras que te enervan y te hacen hacer cosas que no quieres, te propician la expulsión y lo que ha pasado banquillo es eso. Deben empatizar un poco más con nosotros y los árbitros a veces dicen cosas que no deberían decir. Les pido respeto, sabiendo que es un trabajo muy difícil y a nosotros cualquier cosa que podamos decir siempre nos expulsan», apuntó. Por su parte Ángel Rodríguez, protagonista de la última acción del encuentro, calificó de «clarísimo» el penalti que cometieron sobre él. «La acción es clara y es un penalti clarísimo si no lo es esto no habrá ninguno este fin de semana. Podíamos haber sumado dos puntos más y ahora toca seguir», apuntó.

Sobre las protestas al colegiado, el futbolista explicó: «Me quejo porque siento el contacto, intento decirle al árbitro que vaya a ver la pantalla, me dice que lo están revisando y luego me amenaza con expulsarme porque le comunican que no es penalti. Esto me genera dudas», dijo el futbolista del Mallorca.