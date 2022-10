El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha analizado este viernes el próximo partido de su equipo, que se enfrentará en Mestalla al Valencia de Genaro Gattuso para intentar poner freno a la mala racha de resultados de las últimas jornadas. Asegura el entrenador mexicano que la plantilla está «con el ánimo por las nubes» a pesar de que los números se van oxidando y confía en que la situación cambie a partir de este mismo fin de semana.

«Los jugadores están bien e incluso vienen ellos a animarme», afirma Aguirre. "La derrota del otro día me caló profundo y me duele por ellos, porque creo que merecen algo más. Tendrá que llegar el premio, pero nos animamos y el equipo está bien. Es un grupo fantástico", comentaba a través de una rueda de prensa telemática desde el hotel de concentración. Tampoco parece inquietar al técnico el hecho de que el Mallorca haya cerrado la jornada intersemanal a solo un punto de las posiciones de descenso. «No nos preocupa porque esto son 38 jornadas. Entendemos que si no sacamos puntos iremos cediendo terreno, pero de momento no nos preocupamos de ello».

Insistiendo en el asunto, el entrenador del Mallorca defiende las últimas actuaciones del grupo. «No es que hayamos sido mejores que los rivales pero tampoco hemos estado tan mal como para perder los tres partidos. Llevamos pocas jornadas y el ánimo está por las nubes, ya habrá tiempo para preocuparse», argumenta el Vasco. Sobre el Valencia, Aguirre destaca su forma de atacar. «Es fiel al estilo del fútbol italiano de su entrenador, muy vertical y dinámico. De lo más vertical de la Liga. Es un equipo que realmente juega bien. Para nosotros es una salida complicada y difícil, pero tenemos que estar a la altura».

Aguirre perderá en Valencia, a Clément Grenier por acumulación de amonestaciones, pero recupera a Vedat Muriqi tras dos partidos de sanción. «Está bien, con muchas ganas. Entiende que cometió un error y que cayó en la provocación, lo entiende y lo asume. Está claro que es un referente para nosotros. Abdón y Ángel lo hacen muy bien y hay camaradería entre los tres delanteros. Esperemos que Vedat vuelva con entusiasmo y con goles».

Sobre la falta de calidad de la plantilla, Javier Aguirre recuerda que es un problema compartido y que se solucionará en cuanto el Mallorca se asiente en Primera División. «Estamos en la idea de consolidarnos en la Liga durante varias temporadas y luego sí, poder aspirar a algo más. Hay carencias, pero también en otros equipos, así que no somos candidatos únicos al descenso. Es cierto que no encontramos el gol, que es un poco la deuda pendiente que tenemos. Pero hay que seguir trabajando e insistiendo», recuerda.