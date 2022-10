Javier Aguirre asegura no entender el proceso por el cual un árbitro atiende al VAR y en otras no lo hace. Este miércoles el árbitro sobre el campo, Ortiz Arias, dio gol y ninguno de sus asistentes le dijo lo contrario, pero Iglesias Villanueva le reclamó en el VAR y este al final decidió acudir a la pantalla para posteriormente anular el gol de Amath. Aguirre fue interrogado por esta situación y dijo por una parte que él es defensor de la tecnología en el fútbol, pero asegura no comprender ciertos aspectos de su aplicación.

📺 El VAR ha anul·lat un gol a Amath



🔥 Una decisió molt polèmica que ha privat el @RCD_Mallorca de puntuar al Reale Arena



❓ Què pensa Javier Aguirre sobre l'acció?



👇 Aquí teniu la resposta del mexicà pic.twitter.com/GgeDjupMjg — Esports IB3 (@EsportsIB3) October 19, 2022 «Soy un convencido del VAR y acepto su aplicación, hace justicia, me gusta. Tengo una duda solamente y es quién decide que hay que ir o no a consultar. He visto árbitros que escuchan los que se les dice, pero no van al VAR. Escuchan pero son ellos los que deciden. Y el de este partido estaba muy firme con su decisión y estaba seguro que era gol y fue al VAR. O bien el del VARera muy insistente o al final tenía que ir a consultar sí o sí. El VAR lo manejan seres humanos y los hay de diferentes características y a lo mejor hay uno ahí que es muy necio y el otro dice a ver quién es más necio y al final ganó el del VAR, en otras ocasiones ha ganado el de abajo y dio gol y lo dio hasta en cinco ocasiones con la mano y el del VARsiguió tocándole las narices y fue a verlo y ya está», reflexionó el entrenador del Mallorca. Noticias relacionadas Derrota y polémica en Anoeta Sobre el encuentro, el técnico insistió en la idea de que su equipo dio la cara, incluso también con los cambios que finalmente introdujo. «En este equipo hay jugadores de un nivel muy parecido y si decidimos rotar un poco era para dar frescura a gente que estará en Valencia. Seguramente volverán Jaume Costa, Muriqi, Baba más algún otro. Sabíamos de lo complejo de este partido y a juzgar por el resultado tampoco estuvimos tan mal y el equipo dio la cara como la hubiera dado con los otros seis o siete», comentó el mexicano. Preguntado por el rendimiento de Amath, el entrenador indicó que el futbolista, desde que pasó por el quirófano, es otro jugador. «Cuando yo llegué aquí se le veía serio, triste, iba por ir, era un zombi y a raíz de su operación es un chico feliz, está disfrutando y está cogiendo su forma física. Se nos apagó un poco los últimos diez minutos, pero es un jugador que necesitamos y su velocidad nos viene muy bien», precisó el técnico del equipo bermellón. Por su parte los jugadores del Mallorca también mostraron su disconformidad con la decisión del colegiado de suspender el gol de Amath. El futbolista senegalés indicó que la acción del gol anulado «no era falta» y que el rival «salta sobre mí». Por su parte, Dani Rodríguez, aseguró al final del choque que anular el gol es una decisión injusta. «El equipo ha hecho un gran trabajo, estoy feliz por mis compañeros pero jodido por no sacar algo, que hubiera sido justo. Los árbitros tienen que tener más responsabilidad en las decisiones que toman. Ni el árbitro ni los asistentes ni el cuarto árbitro señalan nada. Para nosotros sacar algo aquí era muy importante y nadie entiende que desde el VAR puedan pitar una falta así, pero es el fútbol de hoy en día y tiene estas cosas que te sorprenden cada día», manifestó el futbolista del Mallorca. El equipo seguirá en la Península durante estos días entrenando con el punto de vista puesto en el choque del próximo sábado frente al Valencia en Mestalla.