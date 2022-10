El fútbol se ha convertido en un juego de interpretaciones. De tomar decisiones en función de fotogramas o imágenes paradas. Ya no es ese deporte de movimiento en el que se suceden errores y aciertos, paradas o remates. El VAR obligó al árbitro a revisar una acción por una presunta falta de Amath Ndiaye y a anular el gol del empate que Ortiz Arias había concedido... y que cortó de cuajo una reacción de un Mallorca que se arriesgó a una goleada (Rajkovic hizo cinco o seis paradas de mérito) pero que se adueñó de la noche en el tramo final y mereció facturar algún punto en su equipaje de vuelta.



Javier Aguirre le dio la vuelta al calcetín para apostar por un once con siete cambios en relación al pasado sábado. Tipos como Russo o Gio -bastante nerviosos e imprecisos en el arranque de la cita- desfilaron por primera vez por la pasarela del campeonato en el presente curso. También arriba la doble A (Ángel y Amath) formaron una dupla que no suele prodigarse. La Real Sociedad sacó provecho del desbarajuste inicial para marcar el primero -cabezazo de Merino, solo, dentro del área- y convertir a Rajkovic en el héroe.



Los cambios provocaron que el Mallorca tumbara al campo. Fue el dominio del balón y del partido, pero se topó con el VAR y sus decisiones para frustrar el gol de Amath. Es cierto que el equipo dio la cara y mereció más. Pero también que suma 1 punto de 12 posibles y que ya tiene el fuego a sus pies. El sábado, Mestalla.