La segunda unidad del Real Mallorca se ha ahogado este miércoles en el Reale Arena. Con un equipo salpicado de arriba a abajo por los cambios y las rotaciones, los de Javier Aguirre encadenaban su segunda derrota consecutiva para adentrarse un poco más en el túnel en el que viven desde que la Liga se reanudó a principios de mes: cuatro partidos, un punto. Un gol de Mikel Merino cuando el partido despertaba acabaría decidiendo una cita que podría haber tenido otro final muy distinto si el colegiado, tras consultar el VAR, no hubiera anulado un tanto de Amath por una supuesta falta sobre un futbolista de la Real Sociedad (1-0).

Antes de empezar, Aguirre llevaba a cabo su mayor revolución desde que se sienta en el banquillo del Mallorca y le daba la vuellta a su equipo como si fuera un calcetín. De los once que salieron de inicio contra el Sevilla, solo tres (Raíllo, Maffeo y Galarreta) y el portero (Rajkovic) repitieron en Anoeta y alguno de ellos no ni siquiera lo hacía en su posición habitual. Una revuelta en toda regla, pensada seguramente para economizar esfuerzos y repartir el carburante que no compartía el equipo anfitrión. Imanol, poco dispuesto a que la Real ralentizara la marcha, tiraba de toda su artillería y juntaba del centro del campo hacia adelante a Merino, Brais, Silva, Take y Sorloth. En el calentamiento el conjunto txuri urdin ya ganaba.

Esa superioridad que ya se palpaba en la hoja de alineaciones tendría enseguida una prolongación sobre el tapete. En poco más de tres minutos la Real le prendía fuego al partido y a la segunda unidad de un Mallorca que iba a fracturarse, precisamente, por la defensa. Brais Méndez sacaba un córner para meter la pelota en pleno meollo del área y allí, como impulsado por una catapulta, entraba con todo Mikel Merino para cabecearla a gusto entre un montón de estatuas vestidas de negro. Un inicio aterrador que confirmaba de golpe todas las sospechas de la previa.

Trastornado, el Mallorca iba a necesitar doce minutos para hilar una serie de pases con sentido y pasar la aduana del centro del campo. Escorado a la derecha, el equipo encontraba algo de luz entre las botas de Gio y Dani y un pase del gallego que superaba por alto a los centrales de la Real casi acaba en el empate después de que el remate final de Ángel se topara con el larguero de Remiro.

El latigazo del Mallorca, esperanzador, tampoco iba a tener continuidad. No lo permitía la Real Sociedad, que forzaba a Rajkovic a ponerse el traje de héroe que ya había vestido en la primera jornada en Bilbao. El serbio se lucía primero en un mano a mano ante Take y después para evitar otro remate a gol de Brais Méndes tras un disparo de Sorloth que no había podido detener al principio después de envenenarse bajo una lluvia repentina. Pese a lo estrecho del marcador, la Real estaba cómoda. Todo lo contrario que el Mallorca, que parecía necesitar una grúa para moverse con cierta solvencia en las zonas en las que podía hacer daño.

El partido llegaba a un cruce de caminos en el segundo tiempo. Con el mando de la Real intacto iba a rodarse la jugada clave de la noche. El equipo de Imanol estrellaba contra el palo y por medio de Guevara una de sus ocasiones para cerrar la cremallera del encuentro y en el contragolpe de esa misma jugada Amath encontraba el oasis del empate. El senegalés, seguramente el futbolista con más chispa de los baleares, batía a Remiro tras ganarle la posición en carrera a a Aritz Elustondo y le daba otra dimensión a un pulso que segundos antes parecía tener un solo color. El problema para el Mallorca es que el VAR, casi cinco minutos después, iba a anularlo todo. Ortiz Arias, previa visita al monitor, entendía que el extremo bermellón había cometido marca al deshacerse de la marca del defensa realista y dejaba el marcador como estaba.

La Real seguía sin plasmar su superioridad y le mantenía abierta al Mallorca la puerta de los puntos. La intriga continuaba también gracias al acierto de Rajkovic, que en menos de un minuto desquiciaba a Take Kubo con dos paradas cara a cara que podrían haber despachado el partido. En los minutos finales, los cambios le daban otra cara al equipo bermellón, que acabaría empujando sin demasiado éxito al equipo de Imanol hacia el área de Remiro.

Ficha técnica:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Aritz (Le Normand, m.75, Pacheco, Rico; Mikel Merino, Guevara (Zubimendi, m.65), Brais Méndez (Illarramendi, m.81), David Silva (Carlos Fernández, m.65) Take Kubo (Robert Navarro, m.75) y Sorloth.

Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raíllo, Russo (Grenier, m.78), Nastasic, Gio; Battaglia (Antonio Sánchez, m.78), Galarreta, Dani Rodríguez (Kang In Lee, m.69), Amath y Ángel (Abdón, m.78).

Gol: 1-0, min.4, Mikel Merino.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité madrileño). Amonestó a Guevara, de la Real Sociedad, y a Maffeo, Grenier y al técnico Javier Aguirre por parte del Mallorca.

VAR: Iglesias Villanueva (Comité gallego)

Incidencias: 27.085 espectadores en el Reale Arena. El partido comenzó con casi un cuarto de hora de retraso por la atención médica a un aficionado en la grada.