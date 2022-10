El Real Mallorca cae ante el Sevilla por la mínima 0-1 por culpa de un gol de bandera de Gudelj y a la falta de acierto en las tres ocasiones que tuvo de gol, dos de ellas a los cinco minutos y la tercera en el 85. El resto del encuentro fue un culto al tedio por parte del equipo de Javier Aguirre, que resucitó a un Sevilla hasta ahora desdibujado.

En la primera parte el Mallorca dispuso de dos ocasiones de gol y el Sevilla ninguna. Fue un primer acto de difícil digestión más allá de los primeros seis minutos donde el equipo de Aguirre concentró las dos acciones más peligrosas protagonizadas ambas por Abdón Prats. La primera en un remate que le llegó desde banda directo de las botas de Antonio Sánchez. Su disparo lo rechazó a córner Bono en una de esas acciones que transitan entre la desesperación y la búsqueda de la fortuna. El balón se encontró con su cuerpo y salió por la línea de fondo. La siguiente acción fue tras el lanzamiento de córner y de nuevo el de Artà remató desde el punto de penalti sin el acierto necesario para encontrar el espacio libre.

A partir de ahí el partido se equilibró, se jugó en el centro del campo, esa zona incómoda para equipos como el Mallorca y el Sevilla que lo que quieren es una transición rápida sin transitar mucho por la sala de máquinas. Y entre balonazo y balonazo el tiempo fue pasando, la moral de la tropa se fue minando el partido mostró un guión de esos sin giros inesperados ni para lo bueno ni para lo malo. Se entró en esa planitud que te hace bostezar en la grada y mirar continuamente el reloj a la espera del descanso y por lo tanto de tiempos mejores.

El tratado de ambos equipos ere precisamente ese, el que ocurrieran pocas cosas. El Mallorca no concedía en defensa más allá de que dejó el balón al Sevilla, pero el equipo hispalense no es lo que era ni con la pelota ni sin ella, ni con Lopetegui ni con Sampaoli y en la primera parte se perdió entre la nube de camisetas rojas que habitaban por el centro del campo y la defensa. En resumen, los seis primeros minutos fueron un espejismo y lo que llegó después fue la nada más absoluta. Descanso y a rifarlo todo en la segunda parte donde presumiblemente las cosa solo podían mejorar.

En la reanudación las cosa no pudieron empezar peor, pero las cosas en el fútbol ocurren cuando menos te lo esperas y el Sevilla, en el minuto 57 y en el que fue el primer tiro a puerta del partido, anotó el cero a uno. Gudelj, desde unos 35 metros recibió un balón de esos que vienen rasos, a buena velocidad, que te invitan a romper el cuero. Normalmente los golpeos en estas circunstancias terminan con el balón en las gradas, pero ayer no fue así. El jugador del Sevilla lanzó un zapatazo perfecto y el balón fue ganando velocidad y altura y se coló por al misma escuadra del Rajkovic. El plan del Mallorca hasta ahora ya no servía de nada.

A Aguirre le tocaba inventarse otra cosa. Trató de modificar el dibujo, adelantó líneas, dio entrada a Amath, Lago y Ángel e intentó dinamizar la zona ofensiva. Pero sin balón y sin control el dibujo no sirve de nada y durante muchos minutos el Sevilla, con lo justo, mantuvo el marcador. Todo pudo cambiar a los cuarenta minutos en una acción clarísima de gol que abortó Bono. Amath se fue en velocidad, dejó el balón al espacio para que Ángel disparara a puerta, pero se le llenó el horizonte de Bono y finalmente su disparo interceptó en el portero y Marcao rechazó definitivamente. Los siete minutos de añadido no sirvieron de nada. Cero a uno y el miércoles toca visitar a la Real Sociedad. Vienen curvas.

Ficha técnica:

0 - Real Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete (Battaglia, min. 79), Cufré; Babá (Dani Rodríguez, min.53) , Galarreta, Antonio Sánchez (Lago Junior, min. 67); Kang in Lee (Amath, min. 67), Abdón Prats (Ángel, min. 56).

1 - Sevilla: Bono; Montiel, Nianzou, Marcao, Telles (Acuña, min. 67); , Gudelj, Rakitic; Navas (Carmona, min. 46), Óliver Torres (Suso, min. 84), Isco (Papu Gómez, min. 67); Lamela (En-Nesyri, min. 78)

Gol: 0-1, min, 53: Gudelj

Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Amonestó a Montiel (min. 28), Marcao (min. 35), Lamela (min. 45), Ruiz de Galarreta (min. 36), Rodríguez (min, 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Santander disputado en el Visit Mallorca Estadi ante 15.300 espectadores. El Mallorca inauguraba la cubierta de la nueva tribuna Este de su estadio