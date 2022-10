Aguirre esquiva la polémica y ve el empate como un «justo premio»

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, dio por bueno el punto cosechado por sus hombres en su visita al Martínez Valero de Elche, donde apreció que las circunstancias previas y las que se dieron durante el partido marcaron el juego. El preparador mexicano valoró el esfuerzo de sus hombres y remarcó como un «justo premio» para ambos contendientes el empate a uno. «Hablar de justicia en la vida es complicado y en el fútbol más. Creo que nos entregamos y es un justo premio para los dos equipos por la entrega, por las condiciones y el momento del arbitraje con penaltis y expulsiones. Creo que las dos aficiones se fueron contentas a casa con el resultado», analizó.

El entrenador mallorquinista no quiso entrar en polémicas por la actuación de Pizarro Gómez, que señaló dos penaltis a favor de los suyos y expulsó al goleador vedat muriqi y al delantero local Lucas Boyé cuando apenas llevaba tres minutos sobre el césped. «No vi el primero, ni el segundo y tampoco la expulsión. Se demuestra que la labor de los árbitros es muy complicada», señaló el mexicano, que, como es habitual, no quiso profundizar en valoraciones sobre las decisiones de colegiado, que recibió muchas protestas tanto de los aficionados como de los jugadores del Elche.

Aguirre, que aprovechó la rueda de prensa para felicitar a Rafael Nadal y Maria Francisca Perelló por el nacimiento de su primer hijo, se mostró satisfecho por el acierto de Vedat Muriqi en su segundo lanzamiento del día desde los once metros y desveló que había hablad con el kosovar en el tiempo de descanso. «En el medio tiempo le dije que tirara él si había otro penalti. Confío plenamente en él y también hay que valorar que el portero hizo una gran atajada. Al final de cuentas se rehizo y estoy contento por él», explicó.



Cuestionado por si se daba por satisfecho con el rendimientos de sus hombres, el técnico del Mallorca subrayó el «esfuerzo» de su equipo teniendo en cuenta todos los factores que marcaron la contienda. «Creo que era fuerte para los dos equipos irse con la derrota a cuestas dentro de las condiciones en las que se había jugado. La espera por las condiciones meteorológicas, las expulsiones, los penaltis... me quedo con el hecho de que los dos equipos fueron honestos y con la entrega». «El fútbol nos reitera que se gana y se pierde en las ocasiones. Empezamos a tambor batiente y no metemos ni el penalti y ellos marcan a la primera... seguimos intentándolo y conseguimos empatar. Ellos también lo intentaron y es un partido en el que pasan tantas cosas pero que pudimos ganar pero también pudimos perder. Si no metemos las que tenemos sufriremos», añadió..

Por su parte, el entrenador del Elche, Alberto Gallego, aseguró que «merecimos ganar» después de que los suyos se superaron «de los muchos minipartidos que hubo y de los que salíamos en desventaja». El preparador de los franjiverdes sí se mojó en las acciones polémicas y opinó que la de Lucas Boyé fue «un poco fortuita porque quiere ir al balón». «Me dicen que el penalti es dudoso, pero me quedo con que merecíamos ganar y que diez contra diez estaban en su área», concluyó el preparador local.