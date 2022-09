Javier Aguirre: «Ojalá no nos queme la pelota»

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha analizado este viernes el partido de la séptima jornada contra el Barcelona, en el que su equipo peleará por enlazar la segunda victoria consecutiva y por forzar la primera derrota azulgrana en el campeonato. Uno de los encuentros más complicados del curso, aunque el técnico mexicano no renuncia a nada de antemano. «Va a ser difícil, pero ojalá seamos atrevidos con la pelota y que no nos queme. Espero que no suceda y que si es así sea por las virtudes del rival y no por nuestros defectos. Por ahí pasan nuestas opciones. Por ahí y por algún balón parado, que es otra de nuestra opciones», asegura.

«No es un secreto que nosotros intentamos crecer cada partido desde el orden defensivo», explica Aguirre. Va a ser difícil, pero en nuestro crecimiento querremos dar un paso adelante. Del día del Athletic a hoy hay una mejor brutal en aspectos tecnicos individuales. Hemos puesto mucho énfasis en eso", argumenta el técnico mallorquinista. Aguirre contará con todo la plantilla para recibir al Barça a excepción de Dominik Greif, que yo no reaparecerá hasta después del Mundial. El técnico ha desvelado que tanto Baba como Muriqi han regresado de sus convocatorias internacionales con pequeñas molestias, aunque tanto uno como otro llegarán sin problemas al partido de este sábado. Una cita en la que también podría volver a tener minutos Amath Ndiaye, inédito desde hace seis meses. Las bajas del Barça no rebajan el grado de dificultad para el Mallorca. «Tiene un banquillo que ya lo quisiera cualquier otro equipo», avisa Aguirre. «Con bajas o sin ellas nos van a complicar», insiste el técnico. «Todos sabemos el buen trato que tiene. Hay similitudes y mecanismos que se repiten con respecto al equipo que entrenaba Guardiola. Tiene otros resgistros pero sigue siendo el Barça y tiene un estilo identificable». El Vasco destacaba el alto nivel defensivo del cuadro azulgrana y las cualidades de Lewandowski, al que se enfrentará por primera vez en su carrera y al que define como un delantero de la «vieja escuela».