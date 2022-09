De la euforia de Muriqi al infructuoso viaje de 20.000 kilómetros de Kang In Lee

El Real Mallorca se dispone a recibir a sus jugadores internacionales tras sus respectivos compromisos con las selecciones que se han saldado con un balance muy diferentes para futbolistas importantes en los planes de Javier Aguirre. Vedat Muriqi ha sido la cara tras su gran actuación con Kosovo, mientras que la cruz ha sido Kang In Lee, que no ha disfrutado de minutos en su regreso con el combinado nacional de Corea del Sur. Tampoco ha tenido oportunidades Martin Valjent, aunque su desplazamiento ha sido más cómodo que el de su compañero, y Baba ha sido titular en los dos encuentros que ha disputado Ghana.

El mallorquinista del arranque del curso y de la semana ha sido Vedat Muriqi, que preparará el duelo ante el Barcelona en plena racha goleadora. Tres goles y dos asistencias son el balance del delantero en los dos duelos que ha disputado con Kosovo. Marcó ante Irlanda del Norte pese a no poder evitar la derrota de los suyos (2-1), pero fue el gran protagonista de la victoria (5-1) de su selección frente Chipre al firmar dos dianas y contribuir de forma decisiva a otras dos. Sin lugar a dudas, llega de dulce para el partido ante el Barcelona erigido en máximo realizador del equipo y en ídolo de la afición.

Más sombras que luces ha supuesto el regreso de Kang In Lee a la selección. Casi 20.000 kilómetros de viaje ida y vuelta a tierras coreanas sin acumular minutos en sus botas, lo que supone dar med. Vio desde el banquillo el empate (2-2) frente a Costa Rica y la victoria (1-0) contra Camerún. No es la primera vez que Paulo Bento cita al futbolista y le deja sin jugar. Lo hizo en su etapa como valencianista y lo ha repetido en una convocatoria que había alimentado las ilusiones de unos aficionados para el que Kang In Lee es una de sus grandes estrellas.

Una situación similar es la que ha vivido Martin Valjent al ser reclutado nuevamente por Eslovaquia. Y es que una vez más se ha concentrado con los suyos para no volver a jugar. El central bermellón es habitual en todas las listas del italiano Francesco Calzona, que no le ha tenido en cuenta ni en la derrota frente a Azerbaiyán (1-2) ni en el empate contra Bielorrusia (1-1).

Baba, por su parte, ha tenido con la selección de Ghana los minutos que no está teniendo a las órdenes de Javier Aguirre. El centrocampista bermellón ha sido titular en la derrota de su combinado nacional frente a Brasil (3-0) y en el triunfo (0-1) ante Nicaragua en una semana en la que refuerza sus opciones de disputar el Mundial de Catar 2022, donde el equipo de 'Las Estrellas Negras' competirá en el mismo grupo de la primera fase que Corea del Sur.