Kohlberg: « Este informe de la NBA no afectará a nuestro compromiso»

El presidente del Real Mallorca, Andy Kohlberg, ha publicado una carta defendiendo que el informe realizado por la NBA «no encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género». El dirigente bermellón, que califica al empresario de Arizona como «propietario minoritario» de la SAD balear, asegura que durante 20 años de relación comercial con Sarver nunca ha detectado un «comportamiento inapropiado».

«Si bien el informe de la NBA identifica cuestiones que son motivo de preocupación, lo más significativo es que el informe concluye que no se encontró que la conducta de Sarver estuviera motivada por una animadversión racial o basada en el género», explica en su comunicado Andy Kohlberg en el comunicado publicado en la página web del Real Mallorca. Además, también hace hincapié en que el informe de la NBA «no afectará nuestro compromiso con el éxito a largo plazo del RCD Mallorca y no cambiará la forma en que se gestiona el club en el futuro».

«Desde mi perspectiva, nunca he sido testigo de ningún comportamiento inapropiado basado en la raza o el género durante los veinte años que he sido socio comercial de Robert Sarver. De hecho, no seguiría formando parte de ninguna organización en la que personalmente presenciara o tuviera conocimiento de este tipo de comportamiento», prosigue la misiva del presidente del Real Mallorca, que también subraya que «en su papel como propietario minoritario y miembro de la junta directiva del RCD Mallorca, Robert ha sido profesional en todas sus interacciones con el club. Ninguna de las conclusiones del informe de la NBA indica participación alguna, ni refleja de ningún modo, la forma en que se ha gestionado el RCD Mallorca desde que compramos el club en 2016».