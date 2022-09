El Mallorca explica su postura en el 'caso Sarver'

La sanción impuesta por la NBA de un año y diez millones de euros a Robert Sarver, «no tendrá ningún efecto» para el Real Mallorca, según ha explicado el responsable de negocio de la SAD balear, Alfonso Díaz, que ha asegurado que se trata de algo que «ha ocurrido en Estados Unidos». El dirigente bermellón ha recalcado que el comportamiento del máximo accionista durante se etapa en la Isla «siempre ha sido ejemplar» y ha querido subrayar que el informe de la liga estadounidense refleja que «no hay acusaciones de racismo y sexismo».

«La relación que hemos tenido con Robert Sarver ha sido siempre de un comportamiento ejemplar y perfecto. He tenido poco tiempo para leer el reporte que se ha hecho público, pero por lo que he visto no hay animadversión a nivel de racismo o de género», ha explicado Alfonso Díaz después de que la plantilla se hiciera la foto oficial de la temporada 2022-23 en la Plaza de las Tortugas en Palma casi a la misma hora en la que se daba a conocer el castigo para el empresario estadounidense.

Acerca de los efectos que puede tener la sanción a Robert Sarver y su vinculación con el Real Mallorca, Alfonso Díaz ha asegurado que «no tendrá ninguno». «El compromiso es total por parte de la propiedad. Es un proyecto a largo plazo y no hay cambios. Ha ocurrido en Estados Unidos y no tiene por qué llegar aquí. No ha habido problemas de gestión con el club y es un tema que no nos toca en este caso», ha concluido Alfonso Díaz.

Sobre los horarios el responsable de negocio del Real Mallorca ha remitido al comunicado de LaLiga justificando que se mantenga el Mallorca-Almería a las 14:00. «Hemos manifestado en varias ocasiones nuestro punto de vista y que no entendemos jugar a las 14:00. LaLiga ha explicado porque han decidido que se mantenga y poco más podemos hacer. Tenemos que defender lo que creemos que debe ser y defender a la afición que sufre con estas temperaturas», ha comentado.