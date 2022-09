«Tenemos una muy buena relación con LaLiga», aseguraba días atrás el responsable de negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, cuando se le cuestionaba por el peso de la SAD balear a la hora de hacer valer su posición. Una semana después la patronal del fútbol profesional ha optado por cambiar el horario del Betis-Girona que debía disputarse el domingo a las 14:00, pero ha mantenido el Mallorca-Almería el sábado a las 14:00. Será el tercer partido que los bermellones disputen en la misma franja horaria que el propio Javier Aguirre calificó como «un crimen» tras la derrota sufrida en el Santiago Bernabéu.

«Trabajamos en nuestro día a día, no lo hacemos con presiones públicas, comunicados... no es nuestra forma de trabajar. Nos reunimos con las personas que toman las decisiones», comentaba Alfonso Díaz al ser cuestionado por el hecho de tener que jugar ante el Girona a las 14:00. La forma de actuar del Real Mallorca no ha tenido efecto teniendo en cuenta que este sábado volverá a jugar en un horario que condiciona el juego y es una calamidad para el espectador mientras el Betis sí ha visto desplazado su encuentro.

Hasta hace solo unos días la postura del Real Mallorca ante un posible cambio del partido ante el Almería era esperar a saber qué tiempo haría: «No sabemos las temperaturas que se darán. No podemos jugar todos los partidos a esta hora, pero habrá más por las circunstancias. Por el mercado y por los jugadores que tenemos. Hemos solicitado a LaLiga que si se vuelven a producir estas condiciones meteorológicas no podemos jugar a esta hora», dijo Díaz en la rueda de prensa que ofreció junto a Pablo Ortells y en la que pidió perdón por la falta de organización y los problemas para acceder a los servicios de bar sufridos por los abonados en el partido ante el Girona.

Mientras el Real Mallorca acepta los horarios de LaLiga, el mallorquinismo sí está dispuesto a alzar la voz ante lo que consideran una injusticia tanto por el agravio comparativo con otros equipos como por las dificultades que supone seguir un partido a las 14:00 con las altas temperaturas que sufre la Isla y las deficiencias que por el momento supone la experiencia de vivir el partido en Son Moix. Los seguidores prevén protestar durante el próximo partido, el tercero a la misma hora que en principio es la mejor para el mercado asiático pero un contratiempo para los espectadores y abonados de aquí.