El jugador isleño Javi Llabrés (Binissalem, 2002) seguirá vistiendo la camiseta del Real Mallorca, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2026. El club y el jugador han ratificado el acuerdo de renovación para que el jugador balear siga defendiendo los colores del club bermellón durante, al menos, cuatro temporadas más. Llabrés dio el salto al primer equipo la campaña pasada. Disputó 5 partidos de Liga (Barcelona, Levante, Real Sociedad, Espanyol y Granada), acumulando un total de 129 minutos, además de otros tres de Copa del Rey (Gimnástica Segoviana, Llanera y Eibar), sumando un total de 175 minutos, marcando además un gol frente al Llanera y dando una asistencia en el partido contra el Eibar. Durante esta temporada, Llabrés participó en la primera victoria del equipo, jugó sus primeros minutos en la jornada tres, contra el Rayo Vallecano.

El jugador se ha mostrado muy contento de poder seguir vinculado al club. «Estoy muy contento, es un orgullo para mí. Al final siempre mi objetivo había sido formar parte de la primera plantilla, y a día de hoy, lo he podido conseguir. Estoy disfrutando de los entrenamientos y de los partidos. Al final, estar en el club de mi tierra siempre es un placer, la verdad», afirmó. Llabrés también se refirió al partido del Rayo Vallecano, en el que disputó sus primeros minutos esta temporada: «Fue especial. Fue mi primer partido esta temporada, y al igual que los que disputé la temporada pasada, trato de disfrutar al máximo los minutos que me toquen. Ojalá puedan ser muchos», comentó al respecto.

Por otro lado, el joven jugador del Real Mallorca tiene como objetivo «ayudar al equipo al máximo, ya sea con juego, marcando goles o dando asistencias». También Javi Llabrés agradece la confianza que el técnico del RCD Mallorca, Javier Aguirre, ha depositado en él. «Siempre me ha dado mucha confianza, desde el principio. Me dice que juegue como lo he hecho siempre, que sea descarado y que tenga confianza. La verdad es que me ayuda mucho», confesó.