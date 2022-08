Efectividad y precisión. El Mallorca unió los dos ingredientes imprescindibles para ganar un partido. Aguirre ya incidió en aprobar el juego defensivo del equipo, pero necesitaba dar un paso más y tener mayor protagonismo en el campo rival. No es fácil este tratado de intenciones ante equipos de un perfil alto, pero sí contra conjuntos como el Rayo, que no debe ser un grupo que se distancie mucho de los baleares a final de temporada.

Lo cierto es que el Mallorca ha progresado en estos tres partidos de forma notable. Ante el Athletic dudó, frente al Betis reforzó su plan y ante el Rayo ejecutó la hoja de ruta casi de forma perfecta. La clave este curso es conservar el gol cuando el once rojillo se avanza en el marcador. A partir de ahí defienden once y eso termina por desesperar al rival. Es cierto que también se incurre en el peligro de dar pasos atrás, pero los rivales en Primera son terrenales más allá de un grupo de no más de media docena.

Muriqi tiene la capacidad de generar peligro pero sobre todo tensiona a las defensas rivales. Un hombre que lo remata todo siempre te crea problemas porque sabes que tarde o temprano va a cabecear lo bueno o malo que le llegue. Además Kang In Lee ha dado otro paso adelante gigante y es el jugador que el Mallorca quería fichar y no apareció el curso anterior. Y además el equipo tiró de oficio. Fue un triunfo de calidad.