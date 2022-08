Javier Aguirre admitió que el triunfo del Mallorca ante el Rayo se cimentó en el la capacidad que tuvo el equipo rojillo de atascar el juego de bandas del rival y sacar posteriormente rédito del gol de Vedat Muriqi para ir creciendo durante el segundo tiempo. Admitió el mexicano que el equipo «sufrió mucho» y que pese a priorizar el trabajo defensivo, el equipo también tiene un buen despliegue y hace daño cuando da un paso adelante.

«Había un factor importante en este partido y es que es que el Rayo trata bien la pelota. El primer gol nos dio tranquilidad, pero a mi juicio nos dio seguridad y ellos se van equivocando en alguna jugada producto de las circunstancias y aprovechamos los espacios y marcamos el segundo. Sufrimos muchos, recuerdo el balón al palo, un cabezazo, nos metieron en nuestra área, es un equipo importante y supimos estar», manifestó el entrenador del Mallorca. En su opinión, el equipo tuvo mayor templanza tras el descanso.

«La primera parte perdemos en errores no forzados como se dice en el tenis y robamos la pelota y la perdíamos una y otra vez. Tuvimos malos controles. En la segunda parte hablamos de lo que sucedía, debíamos tener más el balón y así fue. También estoy muy feliz por Muriqi y Kang», añadió. Para Aguirre la clave del encuentro fue taponar la capacidad creativa por bandas que exhibe el rival «Si éramos capaces de tapar las incorporaciones podríamos conseguir algo. Ellos son tremendos por fuera, te arrollan, te desarbolan, así juegan y lo hacen muy bien. Sin no tapábamos esto íbamos a sufrir, habría muchos centros y teníamos que frenarlos. En la segunda parte estuvimos mejor con la pelota» reflexionó el entrenador del Real Mallorca.

Sobre el buen partido de Kang In Lee, el técnico habló sobre su cambio radical sobr el campo. «Está mucho más liberado de la cabeza, tiene menos presión, él ya no tiene ese rol secundario, le dije que tenía que ser importante, el equipo le necesita, es el que más talento tiene de la plantilla y en el mano a mano es letal. Y como no está Take asume el rol y es de los pocos con ese ataque vertical que tenemos», puntualizó el entrenador.

El entrenador incidió que si bien defensivamente el equipo es muy serio, también tiene capacidad cuando despliega juego. «En pretemporada encajamos un gol de penalti y en liga dos también de penalti. El trabajo defensivo es una de las virtudes colectivas y uno juega con las cartas que tiene y hay partidos que tenemos que asumir más, estirarnos más, el Rayo nos fue metiendo atrás y estábamos más comodos defendiendo que atacando. Perdimos muchos balones absurdos y en la segunda parte tomamos más personalidad y con la pelota tampoco lo hacemos mal. Tenemos cositas. Es cierto que basamos y priorizamos puerta a cero pero cuando nos desplegamos podemos hacer cosas», matizó el entrenador del Mallorca. «Me gusta más defender con la pelota, quitársela al rival y eso hicimos la segunda parte, la primera no. Contra el Betis fuimos a remolque, creo que es la primera vez que me pasa ponerme por delante en el marcador y somos un equipo complicado para cualquier rival en cualquier escenario», dijo el entrenador del Real Mallorca.