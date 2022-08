Javier Aguirre sigue trabajando de cara al partido del sábado ante el Rayo Vallecano. Esta vez, convive con los problemas que le llegan desde la enfermería. Ángel Rodríguez y Baba son los últimos en sumarse a Galarreta, Amath y Greif. Ambos jugadores salieron con molestias del entrenamiento y con casi total seguridad serán baja ante el conjunto que dirige el técnico vasco Andoni Iraola.

En el caso del canario, la situación empieza a ser preocupante. No disputa ningún partido desde el 31 de julio ante el Nápoles. Tras ese partido, ha vuelto a vivir un calvario parecido al que sufrió la temporada pasada, en la que estuvo cinco semanas sin poder jugar. El veterano jugador ha pasado más tiempò en la sala del fisioterapeuta que sobre el terreno de juego. A pesar de contar con estas lesiones, fue clave en la permanencia del Mallorca, con un gol en la última jornada en Pamplona ante Osasuna. Con esta baja, Aguirre se queda con dos delanteros disponibles. Abdón y Muriqi serán las dos únicas piezas de ataque de las que dispondrá en mexicano para visitar el Estadio de Vallecas, un hecho que vuelve a dejar a descubierto las carencias que tiene el banquillo bermellón en ataque.

Por su parte, Idrissu Baba, a pesar de no tener la titularidad asegurada, se postulaba como sustituto de Battaglia después de las malas actuaciones del argentino en las dos primeras jornadas del campeonato. Sin embargo, este contratiempo para el ghanés le impedirá contar con minutos en esta próxima jornada. Tras haberse caído del once con Aguirre por un estilo mucho más aguerrido y arropado que con Luis García, donde se hizo grande para ser el ancla a la hora de presionar y robar en zonas adelantadas.

Sin rotación

De tal modo, estas ausencias ivitan a pensar que Aguirre volverá a repetir el once una jornada más ya que se queda, otra vez, sin recambios de garantías para poder ejercer una rotación. Ante un equipo que explota tan bien las bandas, el técnico del Mallorca tendrá que buscar la fórmula para que se minimicen las virtudes del Rayo de Iraola. Un reto, que dado que la cantidad efectivos en las bandas es limitada, será interesante de ver. En clave ofensiva, se intuye que se verá el mismo esquema que ante el Real Betis. El rombo formdo por Dani Rodríguez, Battaglia, Grenier y Kang In lee son los que tienen que dar vigor y rapidez en los momentos que el Mallorca no se encuentre sometido a la presión y el ritmo que ejerce el Rayo Vallecano a sus rivales.