Aguirre esquiva la polémica arbitral y reivindica su postura sobre los fichajes

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, esquivó la polémica arbitral en la derrota de los suyos ante el Betis y reivindicó su postura sobre la necesidad de incorporar futbolistas en el mercado. El técnico mexicano, que remitió a la lista de peticiones que presentó en mayo antes de marcharse de vacaciones, se confesó «orgulloso» del equipo pese al revés sufrido en casa y apreció que la derrota les permite pensar que «perdiendo hemos ganado».

«En 47 años no he hablado de los árbitros, y no lo haré ahora. Así como en Bilbao quizás no merecimos empatar, hoy no merecimos perder. Estoy orgulloso del esfuerzo de los chicos y así se los he dicho. La temporada es joven y esto no ha hecho más que empezar, no podemos bajar la guardia», apuntó Javier Aguirre, que dejó en manos de los medios el análisis de las jugadas polémicas aunque también deslizó cierto descontento por la incoherencia respecto a las informaciones que recibieron los clubes en las reuniones con los responsables arbitrales.

El técnico mallorquinista, que celebró el ambiente vivido en el renovado Son Moix si bien precisó que confía en que sea mejor cuando acabe la reforma, valoró el nivel ofrecido por Kang In Lee, que consideró que había estado «muy bien». «Es un chico que si le dejan libre de responsabilidad responde y ojalá siga en esa línea porque le necesitamos. Es de los pocos que tiene desequilibrio y velocidad hacia adelante y espero que continúe demostrando esa intensidad y compromiso», indicó el preparador azteca, que se refirió a la falta de cierto tono físico de Vedat Muriqi, al que premió por su trabajo y el gol. Aguirre señaló que al punta se le notan los entrenamientos que se perdió mientras resolvía su futuro, pero le considera un activo fundamental.

Javier Aguirre se mostró comedido a la hora de analizar la falta de incorporaciones tras la disputa de dos jornadas. El mexicano, que no aclaró sí había mantenido algún contacto con el delantero danés Martin Braithwiate, sí enfatizó en que él ya dejó claras sus necesidades el pasado mes de mayo y se mostró confiado en que llegarán refuerzos. «El 24 de mayo le dije al club que necesitaba algunas cosas y van a venir más jugadores. Eso dije y así será», manifestó.