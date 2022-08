Los socios del PSIB, Més per Mallorca y Podemos, anuncian que votarán en contra del acuerdo alcanzado entre el Real Mallorca y el Consell y que permitirá al club balear cobrar 1.815.000 euros para mantener el nombre de Visit Mallorca Estadi en el campo de Camí dels Reis.

Ambos partidos entienden que han sido ninguneados porque además de no participar en las negociaciones su postura es contraria a la promoción que representa este acuerdo. En opinión de la formación nacionalista su voto será en contra porque entienden que esta no es la mejor manera de promocionar la Isla desde el punto de vista turístico. Sin duda su voto en contra supone un revés en las relaciones con sus socios en el poder ya que se trata de un ‘desmarque’ en toda regla siguiendo con el argot futbolístico.

Podemos también rechaza este acuerdo. En opinión de Aurora Ribot, representante política en el Patronato, su opinión es clara: «Votaremos no a esta propuesta que hemos conocido hace pocas horas. Batiendo año tras año el récord de turistas, no es necesario aumentar la promoción, es necesario repensar cómo hacer más sostenible el modelo. Éste no es el camino», asegura Ribot.

«La promoción puede llegar a justificarse en la línea de desestacionalizar o buscar un turismo con mayor valor añadido. Éste no es, en ningún caso, el objetivo del acuerdo con el Mallorca». «No es una mala idea apoyar a nuestros equipos deportivos y utilizar un altavoz tan grande como es la primera división española. Pero debemos aprovechar esto para dar el mensaje que queremos, uno que no ponga en peligro nuestro futuro», apuntó.

Por su parte el discurso de Més en declaraciones de Lluís Apesteguia es también rotunda: «Que no nos busquen para aprobar medidas contra la toponimia mallorquina y en favor del incremento de la saturación turística. El dinero debe estar al servicio de la gente, no del provincianismo y del híper desarrollismo», asegura.

La Fundació Mallorca Turisme tiene la finalidad de fomentar la promoción turística de la Isla en los mercados nacionales e internacionales, así como la creación de producto turístico, la gestión de servicios turísticos en general, y toda actividad que tenga por objetivo promover el turismo. PSIB, Més per Mallorca, PP, Partit per la Ciutadania, Podem, PI y Vox son los partidos que componen el patronato y que hoy tratará este asunto.

El marco del convenio además de que Son Moix siga portando el nombre de Visit Mallorca Estadi contempla también que el club va a implicarse más en la promoción turística acudiendo a actos puntuales e incluso jugando partidos en Estados Unidos.