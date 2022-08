El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre reanudará los entrenamientos este miércoles en las instalaciones de Son Bibiloni para preparar su debut liguero el lunes ante el Athletic Club de Bilbao en el estadio San Mamés. La plantilla bermellona ha tenido dos días de descanso tras imponerse a la UD Ibiza en la tanda de penaltis después de que los noventa minutos reglamentarios finalizaran con empate 0-0 en el último amistoso de la pretemporada disputado en Can Misses. La gran duda en el regreso a la actividad es Ángel Rodríguez, ex delantero del Getafe, quien no viajó a Ibiza por unas "molestias físicas", según informó el club sin especificar el alcance exacto de esas molestias. Esta semana Aguirre sabrá si Ángel está en disposición o no de formar parte de la lista de atacantes para viajar a Bilbao junto al mallorquín Abdón Prats y el kosovar Vedat Muriqi, los dos únicos arietes convocados para el derbi balear en la isla pitiusa.

El "Vasco" no cuenta con Matthew Hoppe, Álex Alegría, Jordi Mboula, y Amath Ndiayé está lesionado. El Mallorca se ha mostrado firme en defensa durante la pretemporada -solo encajó un gol, de penalti, en el empate ante el Nápoles- con los tres centrales (Valjent, Raillo y Copete,) que Aguirre ha utilizado en los cinco partidos disputados. Su asignatura pendiente es la efectividad en la portería rival. De los seis goles que ha marcado, tres los celebró ante el equipo polaco Wieczysta Krakow, de cuarta categoría (3-0), y los otros fueron ante el Genova (1-0), Nápoles (1-1) y Sporting de Gijón (1-0). La directiva del Mallorca sigue trabajando en las altas y bajas de futbolistas para cerrar la composición de la plantilla y afrontar con garantías la segunda temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol español.