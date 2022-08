Galarreta empieza a ver la luz

Iñigo Ruiz de Galarreta empieza a ver algo de luz al fondo del pasillo. El centrocampista del Mallorca, lesionado de gravedad desde el pasado mes de febrero (se rompió los ligamentos de la rodilla en el partido del Benito Villamarín contra el Betis) vuelve a ejercitarse estos días en las instalaciones de la ciudad deportiva Antonio Asensio, muy próximo a sus técnicos y compañeros.

Después ser operado en Barcelona, Galarreta se trasladó a Pamplona para tratarse en un centro de rehabilitación en el que ya se había recuperado de las anteriores lesiones de rodilla y tras muchos meses de trabajo diario bajo la supervisión de los médicos del Mallorca ha vuelto a Son Bibiloni para encarar la última fase de la rehabilitación, justo a las puertas del inicio de la temporada 2022-23. Según anuncia el propio Mallorca, los plazos son los previstos tras los diagnósticos iniciales y el eibarrés se irá incorporando progresivamente al resto del grupo.

«Estoy muy contento de volver a entrenar en Mallorca, en la ciudad deportiva, y de volver a ver a mis compañeros. Trabajar aquí cada día es una gozada. Estoy muy feliz», asegura Galarreta en unas declaraciones difundidas este martes por el club. «De momento va todo fenomenal, queda todavía un tramo importante de la recuperación, pero la progresión del trabajo y las sensaciones han sido buenísimas. Siempre tenía en mente volver a Mallorca y estar en el día a día con mis compañeros. Hemos trabajado mucho y muy duro todos estos meses. Cada día me he ido encontrando mejor y la progresión siempre ha ido adelante. He de seguir trabajando duro en el tramo final que me queda. Solo pienso en seguir trabajando a tope e ir recuperando sensaciones. Cada vez veo más cerca el objetivo de volver a competir».

«Veo un vestuario con mucha ilusión», asegura el centrocampista, cuyo regreso a los campos podría producirse después del parón del Mundial. «En los partidos de pretemporada he visto a un equipo muy serio, muy fuerte atrás, algo muy importante en la categoría que nos vamos a encontrar, como ya vimos el curso pasado. El grupo está muy ilusionado con afrontar otra temporada en Primera División y mantenernos mucho tiempo».