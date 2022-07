En el ecuador de la pretemporada, el mallorquinismo recibe con ilusión el partido que se disputa este miércoles (20:00 horas) en Son Bibiloni ante el Real Sporting. 1.000 aficionados irán a ver a su equipo en marcha ante el conjunto asturiano. La entidad del rival no es lo que levanta la expectación dentro del mallorquinismo, sino la presencia de los dos nuevos refuerzos isleños: Vedat Muriqi y Predrag Rajkovic. Ante los 1.000 bermellones que copen las gradas de la ciudad deportiva del Mallorca, aparecerán para ver los primeros minutos con la casaca isleña de sus incorporaciones más importantes hasta este minuto. Después del buen hacer en líneas generales del equipo en Austria, encaran la recta final de la pretemporada donde se podrán hacer las primeras valoraciones de cara al inicio de la campaña el próximo 15 de agosto ante el Athletic Club en San Mamés.

Muriqi y Rajkovic serán los grandes atractivos ante un Sporting reforzado y que a la cabeza, tiene a un antiguo deseado como Uros Djurdjevic. El kosovar y el serbio tendrán minutos sobre el terreno de juego de la ciudad deportiva después de haber completado dos sesiones de entrenamientos con el resto de compañeros. Ambos, llegan con la vitola de ser importantes en sus respectivas posiciones a lo largo del campeonato liguero. La cita también servirá para ver en acción en casa a José Arias Copete. El central andaluz dejó muy buenas sensaciones en el Tirol. Salida de balón limpia, contundencia en el corte y sólido por arriba fueron las señas de identidad que se pudieron ver durante los 10 días en Fulpmess. De hecho, el cuerpo técnico terminó muy satisfecho con su trabajo en sus primeras semanas como jugador bermellón.

Por otro lado, se espera ver un once parecido al de dentro de tres semanas. La línea de cinco defensas parece innegociable y ahí entran distintas variables. A expensas de la llegada de otro central, actualmente parece que los elegidos para confeccionar el trío titular son Raíllo, Valjent y Copete. En los laterales, a falta de competencia en el lado izquierdo, Jaume Costa se consolida como único opositor y a la derecha, Maffeo parte con mucha ventaja sobre Gio González y Lago Junior, que parece que ha convencido al cuerpo técnico con un nuevo rol como carrilero derecho.

En el centro del campo, ha cogido galones Clément Grenier. El francés se antoja capital en el devenir de la temporada. Durante el stage en Austria, ha sido capaz de demostrar su calidad y valía para ser el timón del equipo. Junto a él bailan los nombres. Un serial de jugadores en los que encajan Baba y Antonio Sánchez, aparece el de Rodrigo Battaglia como futurible incorporación. Sin embargo, durante el partido de este miércoles, posiblemente se vean diferentes combinaciones que aporten dominio ante un rival inferior. En la línea atacante aparecen las dudas. Muchas incógnitas por resolver. La llegada de Muriqi cierra muchas puertas. El atacante balcánico será titular indiscutible y a su lado, Ángel y Abdón bregarán por un puesto. Kang In Lee ha aparecido como segunda punta en alguna ocasión y con buen resultado. Los que no cuentan para Javier Aguirre, posiblemente no cuenten con ningún minuto sobre el terreno de juego. Cufré, Alegría, Hoppe y Mboula están en la rampa de salida e informados por el club, carecen de la confianza necesaria por parte del técnico mexicano.