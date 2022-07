Los números de la operación Muriqi

El Real Mallorca ha apostado fuerte por el regreso de Vedat Muriqi. El club balear ha realizado el desembolso económico más importante de toda su historia -superando al que en su día hizo por la contratación del camerunés Samuel Etoo- para lograr la vuelta de un futbolista que dejó huella en la segunda vuelta de la pasada temporada y que resultó ser una pieza fundamental para que el equipo bermellón lograra mantener la categoría. Después de un culebrón eterno, de que el delantero kosovar se despidiera incluso de la afición a través de las redes sociales y de su frustrado fichaje por el Brujas belga, el Mallorca aprovechó la situación y el deseo tanto de la afición como del técnico y del propio futbolista para acometer la operación más importante de su historia.

Los números, que han variado de forma notable en los últimos días, se resumen en los 7 millones de euros más otro en variables que el Mallorca abona al Lazio en concepto de traspaso. A esta cantidad, que supera en dos millones los que abonó por el 50% de los derechos de Samuel Etoo, hay que añadir el sueldo del jugador y sus años de contrato. Vedat Muriqi tenía una ficha en el club romano de casi 5 millones de euros brutos. Al firmar por cinco temporadas, hasta junio de 2027 y no por cuatro como inicialmente estaba previsto, esa cantidad anual queda reducida en torno a los 4,3 kilos brutos por curso, algo más de 2 millones de euros limpios por campaña. Es obvio, pero el delantero kosovar será, de largo, el futbolista mejor pagado de la plantilla.

También surgieron informaciones acerca del porcentaje que se quedaba el club lacial. El 100% de sus derechos federativos pertenecen al Mallorca y el Lazio se queda con una plusvalía sobre la venta del jugador. Es decir, si el club balear lo vendiera por 20 millones, recuperaría lo invertido (7+1) y sobre el restante se lo repartirían un 55% el Mallorca y el 45% restante el club romano. El delantero kosovar regresó este sábado con la expedición tras rubricar su compromiso en la tarde del viernes. «Ha sido una negociación dura y un traspaso complicado. Es normal», explicaba este sábado Muriqi a su regreso a la capital balear. «Pero ahora estoy aquí y todo se ha acabado. Ahora estoy totalmente centrado en el Mallorca y, a partir del lunes toca trabajar como el año pasado», añadía el kosovar, que agradecía el trato recibido durante estas semanas, así como el trabajo llevado a cabo por Pablo Ortells y Alfonso Díaz.

Por otra parte, la plantilla del Mallorca ya está en Palma una vez completada en Fulpmes (Austria) la fase central de la pretemporada. La expedición balear, encabezada por el director de fútbol de club, Pablo Ortells, aterrizaba ayer poco antes de las 15.00 horas en la terminal privada de Son Sant Joan y lo hacía con sus dos últimas incorporaciones, Vedat Muriqi y Predrag Rajkovic, que se sumaban el viernes a la concentración tirolesa tras confirmarse sus fichajes. En el caso del portero internacional serbio, tasado en 20 millones de euros hace poco más de un año, el club ha desembolsado poco más de 2 millones al Stade Reims, que se reserva un 10% de plusvalía en caso de venta del internacional serbio en un futuro.

A tres semanas para el inicio del campeonato, el Mallorca se adentrará a partir del lunes (el domingo la plantilla descansa) en la última fase de su preparación y el miércoles recibirá al Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio (20.00 horas), en lo que será el cuarto amistoso del verano. Y antes del primer partido oficial contra el Athletic en San Mámes (15 de agosto) habrá tiempo para otros dos ensayos. El primero, el domingo 31 de julio contra el Napoli en Castel di Sangro (20.30 horas) y el segundo contra la UD Ibiza, el 7 de agosto en Can Misses (21.00 horas).

Interés por Feddal

Por otra parte, el central marroquí Zouhair Feddal interesa al Mallorca, según publicó el portal Relevo. El ex jugador de Real Betis o Levante tiene la carta de libertad bajo el brazo tras no continuar en el Sporting Portugal. La operación no tendría un coste económico demasiado elevada y supondría un refuerzo más para la línea defensiva. La del Mallorca no es la única oferta que maneja, ya que el Celta de Vigo, así como varios clubes de la Bundesliga, también se han interesado por sus servicios.