Menos de un mes para que San Mamés asista al primer partido oficial del Real Mallorca esta temporada previsto para el lunes 15 de agosto. La Liga arrancará con fuerza para el combinado de Javier Aguirre, que está contemplando cómo lleva a cabo una pretemporada virtual con un equipo en construcción y un mínimo de media docena de fichajes todavía por confirmar.

Especulaciones, rumores, ofrecimientos y peticiones hay muchas, pero por el momento no se ha confirmado ninguna más que la llegada de Copete procedente de la Ponferradina. No es una situación fácil para el preparador rojillo que tiene que trabajar con un equipo todavía cogido con pinzas. Un ejercicio de fútbol ficción refleja que un teórico once que hoy saltaría al césped de San Mamés sería el formado por Greif en portería; Maffeo y Costa en los laterales y Raíllo y Valjent en el centro; Dani Rodríguez, Grenier, Baba y Antonio Sanchez podían situarse en la sala de máquinas y Abdón junto a Ángel en la delantera.

Apartir de ahí resta por comprobar qué decisiones podría tomar el mexicano después de ver en acción a futbolistas como Jordi Mboula u otros como el canterano Javi Llabrés o Amath. Resulta evidente que es necesario avanzar en la llegada de refuerzos porque por el momento es palpable que el equipo que el pasado curso selló la permanencia en la última jornada, está muy debilitado en relación al grupo actual. La necesidad de fichar a un delantero de referencia, goleador y que además mejore a los que hay es una necesidad absoluta, pero no es la única. Hay que rearmar al grupo con media docena de futbolistas como mínimo y que estos permitan dar un salto de calidad al grupo en todos los sentidos.

Javier Aguirre calibrará el nivel de la plantilla y de algunos jugadores que aún no ha visto en directo como es el único fichaje del verano, Copete, o los futbolistas que han regresado tras su período de cesión como Jordi Mboula, Álex Alegría o Lago Junior.

Durante esta pretemporada todo es muy provisional y siendo entendible que los tiempos en los que se mueve el mercado son unos, la realidad es que los puntos en juego no esperan a nadie, tampoco el trabajo y mucho menos el resto de clubes como el Mallorca que también buscan jugadores de perfil similar a los que rastrea la entidad balear. En menos de un mes el partido será ya de tres puntos.

En cualquier caso, el Mallorca quiere gustar en su debut en esta pretemporada y se enfrentará a un rival asequible para arrancar los ensayos. Alas 15:15 horas se medirá al Wieczysta Krakow de la cuatra división polaca y el partido será retransmitido a través del canal de youtube del club.