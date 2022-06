El arbitro del encuentro disputado esta temporada entre el Getafe y el Mallorca, Mateu Lahoz, ha hecho referencia este sábado a la polémica frase que pronunció en el descanso del partido disputado entre el conjunto madrileño y el mallorquinista cuando, en el túnel de vestuarios y antes de empezar el segundo tiempo, le dijo a Enés Ünal, «me debes una».

Todo hacía indicar que esa frase se refería a que el jugador turco le debía una por no haberle expulsado en una jugada concreta del encuentro, pero en el programa Tiempo de Juego de la Cadena Cope, ha explicado que esa conversación captada por las cámaras no tenía nada que ver con el fútbol. «Aquel me debes una no tenía nada que ver con el fútbol», dijo Lahoz. «Entiendo que la gente pueda cree que estábamos hablando del partido, pero no estábamos haciendo referencia a nada del encuentro, no tenía nada que ver, pero fue culpa mía, yo no me escondo, ni me tapo nunca la boca. En el túnel de vestuarios había gente de ambos equipos, pero nunca más lejos de la realidad que habláramos del partido», declaró el valenciano.



El árbitro insistió en esta idea. «Estábamos hablando de la vida, dicho lo cual, actué mal por mi parte porque nunca sabes que esto se puede descontextualizar y me traicionó mi forma de ser. Con el bueno de Enés no estaba hablando de nada de fútbol», declaró. El colegiado, eso sí, entendió que «escuchadas (las declaraciones) desde fuera también las entiendo pero no comprendo cómo los medios han creado un personaje de mí. Yo vivo supertranquilo», apuntó.