Reina y Salva Sevilla, una despedida por la puerta grande

El mallorquinista se ha juntado para despedir a dos iconos de la historia reciente de la entidad. Manolo Reina y Salva Sevilla recogieron el cariño de los 2.000 seguidores que se acercaron hasta el estadio de Son Moix para asistir al acto de homenaje organizado por el Mallorca. Algunos de sus compañeros, como Abdón Prats, Dani Rodríguez y Brian Oliván, quisieron estar cerca de los dos futbolistas, que han vivido momentos emocionantes cuando los allí presentes le vitorearon y le aplaudieron. La única nota discordante fueron los pitos a Pablo Ortells, director de fútbol del club balear, al entender que no había hecho todo lo posible por la continuidad de ellos, sobre todo del centrocampista de Berja.

Tanto el portero como el centrocampista estuvieron acompañados de sus familias en uno de los días más emotivos que sin duda han pasado ambos en los cinco años de estancia en la Isla. Ambos se mostraron satisfechos por haber dejado al equipo en Primera División, que es 'donde se merece' después de haber llegado en Segunda División B. La Hermandad de Alfonsinos y la Unió de Penyes Mallorquinistes les dieron un reconocimiento público.

Posteriormente, Reina fue el primero en dirigirse a los asistentes. 'Me habéis dado mucho y he cumplido un sueño. Espero haber estado a la altura de este club. Soy un mallorquinista más', ha señalado el portero, visiblemente emocionado. Salva Sevilla, por su parte, no pudo ocultar su pena y su malestar con la actual dirección deportiva. 'Me voy decepcionado. No por no renovar, sino porque creo que las cosas se podían haber hecho de otra manera', soltó ante el aplauso generalizado en un dardo dirigido hacia Pablo Ortells. 'Las cosas no se compran con dinero y me habéis dado mucho cariño. Os seguiré y espero que las cosas vayan lo mejor posible'.