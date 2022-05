No esperen un artículo popular. Después de tanto sufrimiento no tengo cuerpo para tribunerismos, para esto los clubes tienen departamentos de comunicación que lo hacen muy bien. Hoy empieza la próxima temporada del Real Mallorca y todo lo que no sea hacer un proyecto nuevo, casi de cero, no sirve. Si Sarver y Kohlberg siguen sin saber de qué va esto y ahora se largan y dejan el asunto en manos de Ortells y su tropa, lo más seguro es que la vuelvan a liar. Son especialistas en ello. Y el problema es que hay que construir un bloque fuerte, equilibrado y hacerlo rápido y ajustándose al limite salarial o encontrando alternativas para poder aumentar este concepto.

No hay nada peor en el fútbol que dejarse llevar por las emociones. Esto es fútbol profesional. Es la Primera División y hay que tener jugadores de primera en mayúsculas. Puedes quedarte a medias en alguna posición, pero no en la práctica totalidad de las líneas del campo. Hay que tener un equipo fiable, potente y que se reconozca desde el primer minuto. En este circo o estás o no estás. O sabes o no sabes y Kohlberg es hora de que aprenda, de que se forme alguna opinión, de que sepa cuándo le torean y cuándo se va a hacer alguna inversión inútil. En definitiva, tiene que vigilar su inversión porque de lo contrario a final de temporada podemos estar igual o peor que este domingo. Tienen que tomar nota de una vez.