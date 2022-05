Javier Aguirre: «Quedan tres finales y hay que ganarlas»

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha destacado este martes que su equipo está «recuperado anímicamente» de la goleada que recibió a manos del Granada y que está preparado para el trascendental partido del miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán (20.30 horas), el último de los tres que le faltan para pelear por la permanencia en Primera División. El mexicano asegura que ya tiene claro cómo y con quién jugará en el campo del Sevilla, aunque esta vez no ha querido dejar una sola pista sobre sus planes. «Tengo clarísimo el equipo y la forma de juego», explicaba desde la sala de prensa de Son Bibiloni tras confirmar que «habrá cambios» en su pizarra. En cualquier caso, tampoco ha especificado si alguno de ellos salpicará la portería.

«Pondré a los once que he visto mejor desde el día del Granada hasta acá», asegura Aguirre. «Lo que intento siempre es buscar al jugador que estuvo bien esa semana, ese que sientes que está en su momento. Tienes que elegir en función de los que crees que están mejor para ese partido. Sobre todo ahora que no hay mañana y se agota el tiempo», argumenta. «En este caso, ayuda que todo vaya tan rápido porque después de un partido como el del otro día lo que quieres el volver a jugar cuanto antes». Aguirre recupera para el viaje a Sevilla a Franco Russo, ausente el pasado fin de semana por unas molestias musculares, pero no a Amath Ndiaye, al que espera reclutar de cara al duelo del domingo contra el Rayo Vallecano.

El técnico mallorquinista considera que después de una debacle como la del 2-6 lo único que hay que hacer es «pedir perdón, cerrar la boca y trabajar» aunque aclara que lo que ocurrió en el segundo tiempo (su equipo encajó un 1-5 tras el descanso) fue un «desorden generalizado y no un problema de actitud». «Es difícil saber si la situación sobrepasó a los jugadores y me lo he preguntado yo también. Si les pudo, no te lo van a decir. El jugador de Primera debe estar preparado para eso, y si no es capaz de soportarlo se tiene que ir a casa. Y estos sirven, lo creo firmemente. Estoy convencido».

Aguirre espera este miércoles «al mejor Sevilla». «Viene de dos empates e irá a por todas. Espero un equipo intenso, fuerte, agresivo. Será un partido complicado pero iremos a competir, claro. Ahora toca sufrir el doble, merecidamente, porque ya no dependemos de nosotros», avisa. «Pero aún no he sacado la calculadora, esa no es una buena receta. No hay ningún escenario bueno de aquí hasta el final. Quedan tres finales y hay que ganarlas. No hay más».