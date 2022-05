El Mallorca saca la calculadora en su lucha contra el descenso

Después del batacazo en Son Moix este sábado frente al Granada (2-6), el Real Mallorca saca la calculadora y, con los ojos puestos en sus rivales, hace números de cara a su lucha contra el descenso a Segunda División.

13 - ESPANYOL (40 puntos): Aún no está salvado de forma matemática. Necesita un punto más. Este miércoles visita al Alavés. Calendario: Alavés (F), Valencia (C) y Granada (F). Resultados últimas 5 jornadas: EDDDV.

14 - ELCHE (39 puntos): Aún necesita dos puntos más para sólo depender de sí mismo para asegurar la permanencia en Primera División. Este miércoles recibe al Atlético de Madrid. Si lo gana, su continuidad en la elite estará asegurada. También si pierde el Mallorca o iguala el mismo resultado que el conjunto balear. Calendario: Atlético de Madrid (C), Celta (F) y Getafe (C). Resultados últimas 5 jornadas: DEVVD.

15 - GETAFE (37 puntos): No está aún salvado. Sus cinco puntos de ventaja con nueve por disputarse son una ventaja aparentemente cómoda, que no debería causarle, como mucho, más que un susto, pero no puede descuidarse. Este miércoles visita al Osasuna en El Sadar. Si gana, la permanencia será prácticamente un hecho. Para que sea matemática, además de su triunfo necesita un tropiezo del Mallorca. Calendario: Osasuna (F), Barcelona (C) y Elche (F). Resultados últimas 5 jornadas: EEVDD.

16 - CÁDIZ (35 puntos): Una victoria este jueves en el Reale Arena contra la Real Sociedad lo situaría a un solo punto de asegurar la permanencia, pero una derrota puede devolverlo a posiciones de descenso, dependiendo del resultado del Mallorca. Sólo ganarlo todo garantiza su continuidad en Primera División sin mirar a otros adversarios directos. Calendario: Real Sociedad (F), Real Madrid (C) y Alavés (F). Resultados últimas 5 jornadas: VEDVD.

17 - GRANADA (34 puntos): La victoria en Mallorca mantiene su dependencia en sí mismo, aunque aún necesita más. Sólo el triunfo le vale en el esprint final para no tener que atender a marcadores ajenos. Este martes recibe el Athletic Club en el Nuevo Los Cármenes con el aval de su condición de invicto en los tres duelos bajo el mando de Aitor Karanka. Sea cual sea su resultado, aún no estará salvado. Calendario: Athletic Club (C), Betis (F) y Espanyol (C). Resultados últimas 5 jornadas: VEEDD.

18 - MALLORCA (32 puntos): Goleado por el Granada, el pasado sábado volvió a las posiciones de descenso. Necesita ganar y que no lo hagan el Granada o el Cádiz para escapar esta misma jornada de esos puestos. Una derrota suya y una victoria de sus dos predecesores en la tabla la pondría al borde del abismo a falta de dos encuentros. Su partido de este miércoles, además, es de suma exigencia: contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Calendario: Sevilla (F), Rayo Vallecano (C) y Osasuna (F). Resultados últimas 5 jornadas: DDVDV.

19 - LEVANTE (29 puntos): A pesar de su victoria contra la Real Sociedad del pasado viernes, está a cuatro puntos de salir del descenso... Y visita el estadio Santiago Bernabéu. Una derrota suya acompañada de una victoria del Granada y un empate del Cádiz lo envían a LaLiga Smartbank de forma matemática. Con otro resultado aún mantendrá vida. Calendario: Real Madrid (F), Alavés (C) y Rayo Vallecano (F). Resultados últimas 5 jornadas: VEDVD.

20 - ALAVÉS (28 puntos): Debe ganar sí o sí. No hay futuro en Primera División, ni siquiera lo garantiza la victoria (si el Granada vence Athletic Club), sin un triunfo este miércoles contra el Espanyol en Mendizorrotza, aunque un empate, dependiendo de los fallos ajenos, aún podría mantenerlo con vida a falta de dos jornadas, cuando se medirá a rivales directos por la permanencia, como el Cádiz y el Levante.