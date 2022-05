El 2-6 pone en pie de guerra al mallorquinismo

La dolorosa derrota del sábado hizo que las redes sociales estallaran contra la actuación del Real Mallorca. Javier Aguirre pidió perdón a la afición en rueda de prensa y lo mismo hizo la cuent oficial del club en Twitter: «Pedimos perdón, aunque sea insuficiente y nada reparador». En este mismo mensaje introdujo otro mensaje: Toca levantarse, demostrar orgullo y luchar hasta el final.

No pareció que los aficionados se tranquilizaran con estas misivas, ya que las redes no tardaron en cargar contra prácticamente todos los estamentos del club. @rafelmartorell contestó: Más de 100 años de historia para terminar pidiendo perdón en las redes sociales. Pablo Ortells, Alfonso Díaz, Kohlberg y Sarver no tenéis vergüenza!!! @Uniodepenyes y vosotros sois cómplices por callar y no levantar la voz...

El portero del Real Mallorca Sergio Rico fue el jugador más criticado, no sólo en el campo, sino también en las redes sociales. «Sergio Rico no debería renovar en la vida con lel PSG. Se habrán dado cuenta de la basura de 3 portero que tienen», escribió en Twitter @jos72706311. Uno de los pocos jugadores que se salvaron fue Pablo Maffeo, y así se lo reconoció algún afionado como @testimmallorca: «Tots sabem que realment no és un bon dia però la història d’aquest club està plagada de caigudes i ressorgiments. Vull aprofitar per agrair a @pablomaffeo la seva lluita i el seu esforç innegociable.

Algún aficionado. como @sergillonguet, lo tiene claro: «He tomado una decisión: cero fútbol. Cero @RCD_Mallorca y cero Twitter hasta que acabe la temporada. Voy a disfrutar un poco de las cosas importantes y que esta panda no me reste horas de sueño. Familia mallorquinista... ¡Un abrazo!».

@xiiscogarau también mostró su pesimismo. Id preparando la temporada que viene. Yo ya me he rendido, lo siento compañeros mallorquinistas. A lo mejor el miércoles pienso que podemos, pero tras lo de hoy no me sale nada mas que eso». Y por último, un tuit para la esperanza, el de @llorisnki: «Nuestro equipo está demostrando que NO está a la altura, ni de la categoría ni de la afición que tiene. Pero merece la pena intentarlo hasta el final. Yo no no voy a dar la temporada por perdida a falta de 9 puntos después de todo lo que hemos sufrido».