Javier Aguirre: «El partido contra el Granada puede marcar el resto de la Liga»

El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha puesto la lupa sobre la final que le espera a su equipo este sábado contra el Granada (Son Moix, 14.00 horas). El mexicano, que confía en que sus futbolistas sigan incidiendo en aquellas facetas en las que el grupo ha ido mejorando desde su llegada, recupera a Jaume Costa pero no podrá contar en esta final por la permanencia con Franco Russo, al que unas molestias impiden estar al cien por cien, ni con Amath (el senegalés se le ha practicado una intervención ambulatoria por un problema en el dedo) ni Sedlar (se recupera de una lesión de rodilla), que si todo sigue su curso sí podrán estar a disposición del técnico de cara a las dos últimas jornadas del campeonato, frente a Rayo Vallecano y Osasuna.

Para Aguirre el partido contra el Granada lleva tiempo marcado en rojo. «Jugamos ante un rival directo y el resultado puede marcar lo que queda de liga, aunque no será definitivo», matizaba el técnico, que tampoco olvida que el próximo miércoles toca una complicadísima visita al campo del Sevilla.

«Lo ideal sería marcar pronto, pero si no se da, que al menos lo intentemos. Que la gente vea que queremos ganar el partido. Quiero que el equipo defienda mejor de lo que lo ha hecho, porque hemos encajado algunos goles evitables», destacaba el mexicano. En esa dirección, Aguirre cree que su equipo debe marcar la pauta. «Estamos obligados a llevar la iniciativa, a tener la pelota», afirma mientras le lanza un pulso a esa estadística que dice que el Mallorca todavía no ha ganado ningún partido a las dos de la tarde. «El horario no nos gusta a ninguno, pero poco podemos hacer. Y las estadísticas están para romperlas», apuntaba.

Otro factor a tener en cuenta este sábado será el ambiental después de que se agotaran las entradas para el partido. «Es muy importante que podamos darle una alegría a los aficionados. El jugador número 12 es importantísimo mañana, por ello, la actitud será innegociable», señalaba el mexicano.

Cuestionado sobre las palabras de Aitor Karanka, que destacaba al propio Aguirre como el mejor argumento del Mallorca, el Vasco subraya que la gran fortaleza de su equipo reside en el grupo. «Valoro sus palabras, pero me fijo en su equipo, y desde que él está, el Granada ha jugado dos partidos y los dos de diferente manera. Vamos a intentar nosotros tener más tiempo la pelota, llevar el protagonismo y la iniciativa del partido. En nuestro caso, tenemos la fortuna de conmigo han jugado todos menos Manolo Reina», recalcaba. «Eso significa que priorizamos el equipo».